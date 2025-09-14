明報新聞網
娛樂

【娛樂場】新專輯《Piano Book 2》10月面世 郎朗：獻給全世界音樂愛好者

【明報專訊】著名鋼琴家郎朗2019年推出專輯《Piano Book》掀起一陣熱潮，成為同年最暢銷古典音樂專輯之一，在中國達白金銷量，於英國、美國、法國、德國、日本、澳洲等地登上古典音樂榜榜首，迄今全球串流播放量已超過10億次。相隔6年，郎朗將於10月推出《Piano Book 2》，由古典音樂唱片公司「德意志留聲機」全球發行，包括數碼和實體專輯。

收錄32首風格不同鋼琴短曲

郎朗《Piano Book 2》延續前作精神，收錄32首風格不同的鋼琴短曲，包括古典音樂、電影音樂、動畫電玩音樂和網絡神曲，是為所有音樂愛好者而設的「鋼琴書」。李斯特《Consolation No.2》是專輯首支單曲，日前率先於音樂平台上架，郎朗也在個人社交平台向樂迷介紹：「《Piano Book 2》真實地反映了我的音樂之旅，獻給全世界的鋼琴家和音樂愛好者，我懷着感激之情，與大家分享這合集，它涵蓋了豐富的曲目，展現了音樂的多樣性和通用語言。」

《Piano Book 2》進一步證明郎朗致力激勵各個年齡、水平及背景的鋼琴家，指出古典音樂適合每個人，延續《Piano Book》的精神、郎朗國際音樂基金會的努力和他與網上數百萬粉絲的互動。通過郎朗國際音樂基金會獨特的教育計劃、大師班、指導計劃及其他舉措，所謂的「郎朗效應」已經鼓勵了中國及其他地區數以千萬計的兒童學習鋼琴和其他樂器。

郎朗將新專輯中的32首曲目稱為「短曲傑作」，這些曲目是根據粉絲的留言、學校教學內容、自身的教學經驗，以及他特別喜愛的作品精心挑選出來，並巧妙地向媒體和串流文化致敬。

新專輯收錄巴赫、莫札特、薩蒂、德布西等的著名作品，還有動畫《火影忍者》、電影《星聲夢裡人》、《天使愛美麗》及《星光伴我心》，以及電玩遊戲《黑神話：悟空》的新編主題音樂。郎朗意識到遊戲是當今年輕聽眾、作曲家及表演者的重要靈感來源，因此也選錄了植松伸夫為《最終幻想 X》創作的配樂，以及陳致逸為《原神》創作的配樂。

盼幫助樂迷找到新靈感

郎朗新專輯曲目還涵蓋網絡神曲Andrew Wrangell的《Rush E》和Tony Ann的《Icarus》，還收錄Thelonious Monk備受大眾喜愛的爵士標準曲《I'm Confessin'》，以及兩名著名鋼琴家兼作曲家久石讓《Spring》和Ludovico Einaudi《Fly》。

郎朗希望新專輯能滿足不同樂迷的喜好，他說：「我希望這張專輯能幫助樂迷發現新的音樂，並再次與熟悉的旋律聯繫起來，在鋼琴上找到新的靈感。」

