AK出動私伙結他夾Band 撐Nowhere Boys成軍10周年

合唱《Moon on the Water》

AK先唱個人作品《心死了幾百次》，再與Nowhere Boys合唱《信之卷》及《Moon on the Water》。《信之卷》是3年前Nowhere Boys為AK度身創作歌曲，AK表示這首歌為他注入不少能量，笑言結他手Ken（林宇翔）曾因遺失原裝琴譜，過往演出只能即興亂彈前奏，到今次表演前才尋回。陳維諾（Van）透露：「原本我哋首《給失敗者的一封信》寫畀AK，因為好熱血、好rock，幾啱他唱，後來因未遇到好時機，就自己用了，下次再寫畀你。」AK歡迎並約定下次一齊唱這首歌。

AK演出期間特別展示私伙結他，背後有一段故事，他說：「我同Van由幾年前相識就講好要夾一次《BECK》（動畫《搖滾新樂團》）入面的《Moon on the Water》，今次我帶了主角同款結他上台。」該結他印有「BECK」字樣及劇中狗仔圖案。AK表示當年正是受這部動畫啟發萌生夾Band念頭，Van亦因而開始學結他。他們希望透過今次演出介紹這部作品，鼓勵更多人投入音樂、參與樂隊文化。

娛樂組

