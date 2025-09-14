吳卓羲搞寵物食品生意 不知菊梓喬分手 方中信稱17歲女兒無興趣入行

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

吳卓羲久未在港公開露面，談到與張智霖合演新劇《璀璨之城》停工，他稱因劇本有少少改動，11月初復工，「希望劇本盡善盡美，拍出來會更好睇」。由於拍劇延期，他趁機舉行音樂會，之前在廣州開騷被取笑似唱K歌，唱《別怪她》更狂走音，再開騷是否要加緊練歌？他說：「第一場因綵排太多失聲，第二場就OK，我一直有跟老師學唱歌，相信之後會愈來愈好。」

吳：不想與黃宗澤林峯有錢銀瓜葛

早前被好兄弟黃宗澤指轉行做歌手，是否在歌手路上全力發展？吳卓羲笑說：「因為黃宗澤拍晒啲戲，一開電視就見到他；林峯就開演唱會，豈有此理！我都要搵啲嘢做吓。」他稱兩個兄弟一直有做生意，他亦覺得是趨勢，家中養了10多隻貓和4隻狗，正研究做寵物健康食品生意。他不考慮跟兩名兄弟合作搞生意，「林峯可能不在乎，但我唔得，蝕咗錢會嬲佢，做朋友最好少一點錢銀瓜葛」。

吳卓羲月初生日，分別與小學同學及家人慶祝，46歲的他仍單身，「我有好多嘢要照顧，阿媽和寵物都要照顧，還是等緣分！無人要咁點啫？我又唔出街，點識到女朋友，朋友又唔會介紹女仔畀我」。提到前緋聞女友菊梓喬傳與保錡分手，他避談道：「無留意，真的不知道，別人的私事，無回應！」早前有網民發現澳門一間牛雜店的店員跟吳卓羲似樣，吸引不少人去打卡。吳卓羲笑言有留意：「認識的人都知我不食牛，又點會賣牛雜？我睇到以為是AI，都覺得有啲似，連家人都問係咪我，只是人有相似，希望他好生意。」

方：市道差少工作「有出無入」

62歲方中信獲網民讚凍齡有術，他笑說現在可以乘搭「兩蚊車」，「覺得香港政府對我們這些長者很大支援，有幸做到香港的長者」。他表示近年市道不好少戲開，最近太太莫可欣又陪女兒符迦晴到德國參加馬術比賽，自己的工作主要是看屋，「希望來年市道氣氛轉好，對我影響只有4個字，『有出無入』」。

問到17歲女兒可有拍拖？他說：「正常年齡拍拖我覺得都合理，但我唔覺女兒拍拖，有些異性朋友仔都很正常，都見過吓，我不會趕走女兒的追求者，相信對方見到我個樣都驚驚哋，個個都話我唔笑好惡，但都頂得我順，未試過畀我嚇走。」他表示提點女兒由太太負責，他和女兒是圍繞零用錢話題，「爸爸管理財，媽媽管生活，都合理的」。他稱女兒沒興趣入行：「由頭到尾無同我講過話要入行，明年便到外國升學，話想讀法律，但未知她會否改變，讓她決定想讀什麼，不可以扼殺她的想法，免得長大後怨我一世。」

