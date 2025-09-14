明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

吳卓羲搞寵物食品生意 不知菊梓喬分手 方中信稱17歲女兒無興趣入行

吳卓羲拒找林峯黃宗澤合資生意 未留意菊梓喬保錡傳分手

【明報專訊】方中信與吳卓羲昨日出席房地產活動。方中信表示近年市道不好，少戲開「有出無入」，希望明年市道轉好；又透露17歲女兒無興趣入行，想明年去外國讀法律。吳卓羲因無綫劇《璀璨之城》劇本改動，延後至11月才復拍，他開演唱會及研究做寵物健康產品生意。46歲的他目前單身，自稱太多事要兼顧，等待緣分，不談前緋聞女友菊梓喬的感情事。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

吳卓羲久未在港公開露面，談到與張智霖合演新劇《璀璨之城》停工，他稱因劇本有少少改動，11月初復工，「希望劇本盡善盡美，拍出來會更好睇」。由於拍劇延期，他趁機舉行音樂會，之前在廣州開騷被取笑似唱K歌，唱《別怪她》更狂走音，再開騷是否要加緊練歌？他說：「第一場因綵排太多失聲，第二場就OK，我一直有跟老師學唱歌，相信之後會愈來愈好。」

吳：不想與黃宗澤林峯有錢銀瓜葛

早前被好兄弟黃宗澤指轉行做歌手，是否在歌手路上全力發展？吳卓羲笑說：「因為黃宗澤拍晒啲戲，一開電視就見到他；林峯就開演唱會，豈有此理！我都要搵啲嘢做吓。」他稱兩個兄弟一直有做生意，他亦覺得是趨勢，家中養了10多隻貓和4隻狗，正研究做寵物健康食品生意。他不考慮跟兩名兄弟合作搞生意，「林峯可能不在乎，但我唔得，蝕咗錢會嬲佢，做朋友最好少一點錢銀瓜葛」。

吳卓羲月初生日，分別與小學同學及家人慶祝，46歲的他仍單身，「我有好多嘢要照顧，阿媽和寵物都要照顧，還是等緣分！無人要咁點啫？我又唔出街，點識到女朋友，朋友又唔會介紹女仔畀我」。提到前緋聞女友菊梓喬傳與保錡分手，他避談道：「無留意，真的不知道，別人的私事，無回應！」早前有網民發現澳門一間牛雜店的店員跟吳卓羲似樣，吸引不少人去打卡。吳卓羲笑言有留意：「認識的人都知我不食牛，又點會賣牛雜？我睇到以為是AI，都覺得有啲似，連家人都問係咪我，只是人有相似，希望他好生意。」

方：市道差少工作「有出無入」

62歲方中信獲網民讚凍齡有術，他笑說現在可以乘搭「兩蚊車」，「覺得香港政府對我們這些長者很大支援，有幸做到香港的長者」。他表示近年市道不好少戲開，最近太太莫可欣又陪女兒符迦晴到德國參加馬術比賽，自己的工作主要是看屋，「希望來年市道氣氛轉好，對我影響只有4個字，『有出無入』」。

問到17歲女兒可有拍拖？他說：「正常年齡拍拖我覺得都合理，但我唔覺女兒拍拖，有些異性朋友仔都很正常，都見過吓，我不會趕走女兒的追求者，相信對方見到我個樣都驚驚哋，個個都話我唔笑好惡，但都頂得我順，未試過畀我嚇走。」他表示提點女兒由太太負責，他和女兒是圍繞零用錢話題，「爸爸管理財，媽媽管生活，都合理的」。他稱女兒沒興趣入行：「由頭到尾無同我講過話要入行，明年便到外國升學，話想讀法律，但未知她會否改變，讓她決定想讀什麼，不可以扼殺她的想法，免得長大後怨我一世。」

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕吳卓羲 方中信

上 / 下一篇新聞