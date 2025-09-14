明報新聞網
娛樂

李金凱想拍《神鵰》喜劇版 演斷臂楊過 劉洋與老婆旅行 唔講廣東話無得食

【明報專訊】劉洋與李金凱前晚在商場舉行新歌發布會，吸引大批粉絲捧場。李金凱表示參與首支廣東歌《不會愛的人》作曲，邀請昔日Beyond御用填詞人劉卓輝合作，向1980年代廣東歌致敬。劉洋感謝粉絲支持，令他的新歌《別離開我》MV點擊率理想，希望早日推出屬於自己的廣東歌。前日是已故巨星張國榮（哥哥）69歲冥壽，李金凱獻唱哥哥經典作品《我》，分享從對方身上得到啟發，學會做好本分，拒絕聆聽不好的聲音。他再清唱多首四大天王歌曲，模仿張學友唱歌前，笑言未能做到對方的「蘭花指」，以唱腔搭夠。

李金凱與劉洋透露有意出合唱歌，劉洋建議以粵語、普通話混合演繹。對於劉洋期望推出個人廣東歌，李金凱認為時機未到，建議劉洋先鞏固基礎再規劃。劉洋認同，稱早前與太太赴澳洲旅行期間以廣東話溝通，積極練習，因他不說廣東話，太太就不准他進食。

李稱用腳開窗好安全

李金凱日前在社交網分享用腳開窗時疑失平衡向前傾的短片，嚇親網民，他澄清是拍攝角度問題，實際很安全，大家放心。有網民建議他安裝窗花，他稱不想阻擋景觀。至於裝配義肢，他認為不及用雙腳代替手靈活。劉洋早前參演無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》，表示已完成一個系列，未來或會在新篇章再跟觀眾見面。李金凱希望有機會拍劇，笑言可拍《神鵰俠侶》喜劇版，與劉洋分飾楊過及鵰兄。

記者：劉永銳

相關字詞﹕李金凱 劉洋

