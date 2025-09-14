《女神》今揭盅 葉蒨文二揀一爆喊 細John黃家俊冧爆關嘉敏

Bob興奮瘋狂大嗌

在禮堂上演終極配對，除一眾女神及求愛勇者外，還請來支持他們的親友，加上大量工作人員，場面熱鬧。主持人兼金牌媒人林盛斌（阿Bob）帶領5名女神輪流跟自己組的勇者配對，在男女雙方各自說出「最後告白」後，只要雙方在限時10秒內皆將身體轉向自己的女神或勇者，配對便算成功。昨日官方發出照片，見到配對期間葉蒨文一度哭成淚人，未知是否因苦陷「二揀一」窘境中。據稱有成功配對後，阿Bob一度興奮至瘋狂大嗌，兼驚現聲沙狀况，相當肉緊。

曾展望：唔想生活無咗你

求愛勇者展開「最後告白」，曾展望對葉蒨文說出堅定愛的宣言：「我唔想生活無咗你，但如果你問我，每次約會我會同你講啲咩？我可以好肯定咁講……」對手林堡熙則說：「你做呢個選擇時可以輕鬆啲，不用太理性㗎，你個心入面、腦入面第一個人，出現嗰個就係嗰個，唔好畀太大壓力自己。」至於關嘉敏組的細John說：「我都好擔心你會點睇我……我希望你知道無論結果係點都好，我都希望你開心，繼續做自己。」黃家俊向關嘉敏說：「Carman，我由一開始就係揀咗你……我希望真係大家會做到互補不足。」

林焌堯為李芷晴變做星星

林俊其向羅毓儀說：「等我嚟照顧你，只需要做一個開開心心、最純粹嘅你就夠。」林焌堯向李芷晴說：「就算天氣唔好，睇唔到星星，我都會變做一粒星星，永遠喺你旁邊陪伴住你、照亮住你。」劉啟進向梁敏巧說：「我係對你有好感，亦都好想繼續認識你、了解你，尤其節目外嘅你。」

娛樂組