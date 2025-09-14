執導《惡人當道》資源有限 學識減枝節求簡潔 關文軒：探討社會議題絕非江湖片

記者：林祖傑

關文軒2008年與老師、影評人舒琪（葉健行）聯合執導電影《咖啡，或茶》，當時還是演藝學院學生，該片未有正式上映，畢業後開設製作公司，專注拍攝紀錄片及劇情短片。

《惡人當道》是關文軒首部正式個人執導的電影，「就算開了製作公司，內心仍好想拍電影，一直以拍攝工作儲起養分，希望將來拍到一部有感覺的電影，《惡人當道》就是從這些養分衍生出來」。片中圍繞社會低下層故事，關文軒表示因多年前拍短片，接觸到很多這個階層的人，當中認識到一個曾因殺人入獄的江湖大佬，出獄後經營大牌檔幫自己更生，地點正是新舊交替的土瓜灣，食店附近的舊樓都被收樓，只有江湖大佬店舖的大廈無人敢收，直至租約完結，當時了解到收樓背後的事，就覺得將這個故事再英雄化一點拍成電影，相信會幾有趣。

讚姜皓文有氣場 為葉童改劇本

電影將故事原型的大牌檔改為更貼近社區的洗衣店，關文軒認為洗衣店老闆可以從衣物看出每個客人發生什麼事，就決定以這人物背景做故事發展。他表示跟戲中每個演員都很有緣分，「最初沒想過由姜皓文演洗衣店老闆角色，但就是因為想像不到，出來的效果又幾好，他演繹得很有分量兼有氣場。葉童的戲分因與對方見面傾談後，特別重新改寫，所以她常笑稱是本色演出。尹揚明的江湖人物形象很深，所以刻意去度一個跟他以前演過但截然不同的角色形象，變成整套戲的喜劇元素」。

再講獅子山精神還是接受新環境？

關文軒表示這部戲絕不是江湖片，只是故事包含江湖元素，呈現江湖人物的豪邁，以類型片的角度拍攝，故事偏向寫實，由更新及洗白帶出各種問題，「牽涉到社會怎樣更新和更替，人怎樣適應一個新環境，故事及人物就是發生在一個轉折的環境下，面對這些環境都會令人很惶恐及不安，要堅持過去還是面向新環境；現在這個城市，都是面對着這個問題，究竟仍要拿獅子山精神來講，話畀大家知我們個個都好捱得？還是要接受新環境？都是要經常思考的問題，片中寫了很多新舊兩派的睇法，究竟誰對誰錯？就等觀眾自己思考」。

拍16日補半日戲完成

關文軒認同身為新導演，確實有不少想講的故事，首部電影有很多內容都想加進去，要由寫第一稿開始再慢慢收窄，「我年紀也不輕，累積了很多想講的事，會比一般年輕導演多，但始終資源有限，不可以講太多，今次這部戲拍攝時間只得16日，只補了半日戲便要完成，動作戲都要拍兩場，所以要拍得簡潔和清晰一點，不可以有太多沙石，對第一次執導電影的我是好事，要提醒自己不要有這麼多枝節，是一個很好的訓練」。

遇影業寒冬不是壞事

關文軒認為短片與電影各有好玩之處，畢業後一直等待機會拍電影，但有段時間覺得沒什麼機會，原本打算放棄，「因為開始年紀大，覺得不應再做自己沒把握的事，確實曾經感到失落和迷惘，有少少不知自己可以點，完成了這部電影，真的要多謝香港電影工作者總會」。正值影業寒冬才推出首部電影，他覺得也不是壞事，因為選擇未必多，可能吸引到觀眾入場觀看，目標是陸續有電影作品推出，才算得上圓電影夢。