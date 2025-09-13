【開箱】Lady Gaga客串《星期三2》無助收視 口碑勝上季

Gaga演已故教師

《星期三2》下半部故事延續第4集劇情，失去通靈能力的星期三（珍娜奧蒂嘉飾）為了調查奈落學院室友「狼人」依妮（愛瑪邁亞斯飾）的死亡預告，以及精神病院院長非法禁錮一批失蹤異類學生的秘密，結果遭囚禁院內的泰勒（亨達杜漢飾）變身怪物「海德」襲擊，幸好傷勢未算嚴重，稍事休息即繼續行動。

另一方面，Lady Gaga扮演奈落學院已故教師羅莎琳在第6集登場，星期三為了重獲通靈異能，於是聽從祖母建議，到羅莎琳墓前祈求指引，結果遭她戲弄，令星期三跟依妮交換靈魂，鬧出笑話連篇，其中一幕講述依妮為了懲戒星期三的高傲無禮，於是穿著後者最討厭的七彩衣服，並化妝走到學院廣場載歌載舞，盡情破壞星期三的冷酷形象。珍娜奧蒂嘉早前到韓國宣傳，提到今季順應「韓流」，加入K-pop元素，說的正是星期三變身女團Blackpink又唱又跳的搞笑戲。

今季反派「嘶嚕」（奧雲平達飾）與怪物「海德」母子的親密關係曝光，前者不單是奈落學院舊生、星期三父親「高魔子」的同窗好友，更是泰勒的舅父，他們聯手對付星期三的陰謀可會得逞？至於奈落學院新任院長朵特（史提夫布斯米飾）的斂財奸計亦逐漸浮現，原來他以學生「海妖」碧安卡（祖桑迪飾）母親作脅，威迫她以異能催眠星期三母親「魔帝女」和祖母捐出巨額獻金，然而這些下三濫伎倆，又怎能逃出星期三法眼？

再有特別歌舞場面

還記得首季星期三在校園舞會表演的騎呢舞姿嗎？喪屍似的動作配合翻白眼表情，一度成為明星及網民模仿對象；今季改由依妮與同學「隱形女」艾格尼絲（伊維鄧普頓飾）表演，背景音樂正是Gaga創作的插曲《The Dead Dance》，兩人舞姿集古典與詭異於一身；不過今次演出可謂出師有名，依妮負責轉移院長視線，艾格尼絲則隱身竊取對方的袋表，藉以撕破院長斂財詭計。這個歌舞場面設計巧妙，配合Gaga新歌，難怪有關片段目前仍在YouTube熱播，截稿前已錄得超過230萬次點擊。

正如本欄介紹《星期三2》上半部的文章提到，今季以家庭本位為主題，因此扮演星期三父母「高魔子」的路易斯古斯曼（Luis Guzman）及「魔帝女」嘉芙蓮薛達鍾絲（Catherine Zeta-Jones）戲分大增，尤其是在下半部講述三代同堂聯手抗敵，最終化解家族積怨的戲分，為此劇帶來罕有的親情和溫暖。另外，「海德」母子感情的糾結亦在最後一集得到解決，泰勒一直痛恨母親的嚴厲管教，最終感受母愛的偉大和自我犧牲精神，令他跟觀眾同樣感動，並為明年推出的第3季埋下伏筆。

雖然《星期三2》結局首周收視遠遜上半部，口碑卻有增無減，爛番茄網站給予87%高分，略高於上季的80%，難怪Netflix信心十足，今季開播前已公布添食大計，相信系列長拍長有。