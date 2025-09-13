新片《Christy》預告曝光 薛妮史維尼演拳擊手捱打

《野獸家族》大衛米曹（David Michod）執導的《Christy》改編自真人真事，講述1990年代美國著名女拳擊手Christy Martin在擂台崛起，同時受教練兼丈夫James V. Martin虐待，最後演變成被殺不遂事件。預告片段中可見增磅不少的薛妮史維尼踏上擂台，但似乎捱打的時候居多；扮演James V. Martin的《變種特攻：兩極爭霸》賓科士打（Ben Foster）佔戲亦頗重，而且看來貼近原型人物，刻意增磅，外表判若兩人的程度，不下於薛妮。有關Christy Martin的故事，另外曾拍成紀錄片《體壇秘史：擂台上魔鬼交易》，可在影視串流平台Netflix收看；另外，薛妮史維尼曾表示為了演好角色，開鏡前特別受訓3個半月，增肥30磅，並每日早晚接受負重及拳擊訓練。

另一方面，第77屆艾美獎頒獎禮香港時間周一早上舉行，現已開始綵排，有場內排位的照片流出，可見今年只擔任頒獎嘉賓的薛妮史維尼獲安排有利位置，比很多獲提名的前輩如《誠實治療法》夏里遜福（Harrison Ford），坐得更加前。