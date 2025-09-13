明報新聞網
娛樂

日韓合拍新劇 孫錫九瑛太聯手破案

【明報專訊】繼《浪漫匿名者》、《靈魂之伴》後，影視串流平台Netflix再宣布開拍日韓合作的新劇《Road (WT)》，集合《賭命為王》孫錫九、《地獄公使》金信祿、《路基完》崔成恩、《直到瘋狂》鄭在詠等韓星與《怪物》日本男星永山瑛太主演，並由拍過韓劇《D.P.：逃兵追緝令》的韓峻熹執導。

《Road (WT)》改編自漫畫《青之道》，故事講述東京出現死狀詭異的屍體，旁邊用鮮血寫下韓文字，震驚日本社會。沒多久韓國也出現同樣以扭曲姿態死亡的屍體，旁邊則留下日文信息。日韓兩國警方認為這屬於跨國連環殺人案，決定聯手展開調查，試圖解開這宗神秘案件。據韓媒報道，孫錫九和永山瑛太分別扮演韓國和日本刑警，金信祿飾演協助破案的在日韓僑，崔成恩扮演政府要員，以不同立場調查案件，鄭在詠的角色則身分神秘。有消息指《Road (WT)》今年6月已開鏡，預計明年底或2027年初在Netflix上架。

近年有不少日韓合作的劇集，像小栗旬與韓孝珠主演的《浪漫匿名者》，磯村勇斗伙拍澤演擔正的《靈魂之伴》，以及《衣袖紅鑲邊》韓國女星李世榮與日本男演員坂口健太郎合演的《愛過之後來臨的》等。

相關字詞﹕永山瑛太 孫錫久 影視串流平台Netflix

