東京暴雨無阻《今際之國的有栖3》宣傳活動 山崎賢人土屋太鳳扮夫妻感幸福

前日東京暴雨成災，導致多區出現水浸、停電，就連新幹線及羽田機場航班亦受影響，影視串流平台Netflix為宣傳《今際之國的有栖3》刻意選在劇情有關的澀谷舉行全球粉絲見面會，也因此延遲15分鐘開場。山崎賢人宣傳新劇前，先感謝現場觀眾支持：「大家冒着風雨到來，謝謝你們。」土屋太鳳亦慰問粉絲：「聽說雨下得很大，你們都沒事吧？」

《今際之國的有栖》2020年推出首季即大受歡迎，在全球70個國家及地區登上Netflix非英語節目收視榜十大位置，兩年後播第2季更上層樓，上榜國家及地區增至90個。今季仍然由佐藤信介執導，前晚他帶領12名新舊演員出席全球粉絲見面會，山崎賢人首先表示：「接拍第一季時，從未想過它會達到這麼高的水平，能夠參與一部日本製作並深受全球觀眾喜愛的作品，令我感到幸福和光榮。」土屋太鳳亦有同感：「我以為拍完第2季便告一段落，如今第3季即將開播，我既興奮又不捨。」

《今際之國的有栖3》故事延續上季結局，有栖（山崎賢人飾）和宇佐木（土屋太鳳飾）完成今際之國所有遊戲關卡，終於返回現實世界，以為危機解除？片尾突然出現小丑啤牌，暗示遊戲尚未結束。相隔4年之後，二人已婚並過着幸福生活，某日神秘男子隆二（賀來賢人飾）現身並帶走宇佐木，有栖為救妻子，只好跟隨今際之國的國民盤田（磯村勇斗飾）重返舊地，然後夫妻聯手，再戰死亡遊戲。

戶田惠梨香役所廣司拍Netflix新劇

另一方面，昨天Netflix公布明年推出兩部重頭日劇的消息，一是《死亡筆記》戶田惠梨香主演、改編自真人真事的《地獄占卜師》，另一是《不適當也要有個限度！》宮藤官九郎編劇、《新活日常》康城影帝役所廣司主演《有人剛好提起我嗎？》。

《地獄占卜師》由《星之守護犬》導演瀧本智行及《新幹線驚爆倒數》編劇大庭功睦攜手製作，講述日本著名算命師細木數子的半生傳奇，故事由昭和講到平成年代，生於複雜家庭的細木曾任夜店老闆娘、算命師、作家及電視節目主持人，由破產到暴發，最後消失幕前，人生經歷大起大跌，「你會下地獄」正是她的口頭禪。戶田惠梨香表示，她跟細木是完全不同的兩類人，「觀眾或者會認為，由我飾演細木是一件很荒謬的事，但這部劇集是描寫她的真實生活，大家並不了解的人生，我相信會令人沉浸其中，然後深深被它吸引」。

另一方面，役所廣司在《有人剛好提起我嗎？》扮演首位登上國際頂峰的日本舞台劇演員高瀨川玄，某日因一宗意外事件，從此遭世界遺忘，他如何東山再起的喜劇。這是宮藤官九郎為他度身訂做的劇本。