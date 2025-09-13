【娛樂場】《與晉長安》丞磊分飾三角 伙宋軼「一戀三談」

融合權謀懸疑奇幻元素

《與晉長安》改編自同名小說，講述太晉女將軍黎霜（宋軼飾）在亂世中收留失憶男子晉安（丞磊飾）。兩人並肩闖關，逐漸生情，卻因晉安恢復記憶面臨考驗，曾經的愛侶被迫對立，但最終攜手守護家國。

該劇的感情線包含了三段體驗：純真的青澀感情、並肩作戰的默契守護、相愛相殺的虐戀糾葛。其他演員還有畢雯珺、史策、官鴻、季肖冰、倪大紅及杜淳等。

該劇的奇幻設定和情感反轉，讓故事在宿命敘事之外更具新鮮感。「血契」的設定塑造緊密的情感牽引，也推動人物關係從依賴到對立、再到真心相對的層層反轉。女將軍黎霜打破「女子不能掌兵」的舊有觀念，展現智慧與擔當，詮釋出「先國後家」的信念。她的成長和堅持，豐富角色形象外，也讓劇集傳遞出鮮明的女性力量。

《與晉長安》融合權謀、懸疑及奇幻元素，丞磊憑《錦月如歌》人氣大升，在《與晉長安》一人分飾失憶後天真純粹的晉安、夜晚化身白髮俠客玄衣客，以及恢復記憶後的敵國鎮世王段敖登等三個角色，對他是挑戰。劇中他為誅殺以妖術迷惑皇帝大哥的秦妃，孤身赴險救駕，跟對方的高手在血池激戰，後因中蠱失憶，變成小孩的模樣，並被黎霜帶回家，兩人意外地結下血契。

丞磊演繹軟萌霸氣深沉

由於角色會不時變身撐破衣服，因此丞磊在劇中有裸身打戲，大曬胸肌、腹肌；擁有特殊能力後，他甚至只需輕敲胸口即可釋放強大戰鬥力。宋軼在微博貼出他的變身圖笑說：「晉安，他敲胸的。」

丞磊劇中白天「軟萌」、晚上「霸氣」、恢復記憶後「深沉」，角色變化甚大，有網民稱這不是三重身分，是三種男友體驗包。劇中還有吻戲，第2集黎霜嘴角流血，觸發晉安獸性，瞬間失控強吻；第5集晉安重傷奄奄一息，黎霜主動獻頸輸血；咬脖深吻，從掠奪到救贖，體現信任與羈絆。

宋軼讚對手安靜變活潑

丞磊表示這次一人分飾三角，最喜歡的角色是晉安，因能夠放開情緒，展現活潑形象，甚至還嘗試喜劇表演，演來輕鬆有趣。《與晉長安》是他與宋軼繼《顏心記》後再度合作，他稱上次因對手戲不多，交流有限，真正熟悉彼此是在這部劇。宋軼笑稱丞磊給她的感覺變得截然不同，「之前覺得他比較安靜，現在活潑很多」。丞磊最難忘第1集掉進血池後浴血重生的畫面，拍攝時他一天來回水裏好幾次，雖然很累，但最後的效果令他感滿意，在這場戲中他充滿殺氣的眼神，加上背上閃着光的藍紋，營造出神秘氛圍。

《與晉長安》已在愛奇藝國際版上線