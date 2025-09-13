RubberBand巡演未定香港站 泥鯭稱黃心穎留港做家務不同行

相隔兩年再到英國開騷，RB稱不會食老本，演出流程跟上次有不同，上次主題較離愁別緒，今次會呈現繽紛歡樂，「上次是講好多朋友出走，走得好急要送贈『音樂菠蘿包』，今次就送新歌，帶來開心快樂」。主音繆浩昌（6號）和結他手馮庭正（阿正）預告家人陪往英國，阿正透露女兒上次遊英時年紀太小，今次可帶她四圍遊玩；6號完騷後會到歐洲放假充電。阿偉的小朋友要考試未能同行；泥鯭稱獨自一人出發，他搞笑說：「太太（黃心穎）不會陪飛。（會否突然出現送驚喜？）她來我真的驚呀！她都是留港較好，因家中好多家務要做。」

RB忙巡演外，亦埋首製作第11張專輯，預計明年面世。6號稱專輯有12首作品，已灌錄完畢，正做後期製作，將其中3首歌派台，之後陸續推出，「做獨立樂隊10年，想試不同玩法，專輯慢慢做好，似用『文火煲嘢』。我們認為2026年出新專輯是好時機，畢竟世界節奏轉得太快，大家要鬥長命！」

記者：林蘊兒