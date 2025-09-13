丁子朗拍旅遊節目「賣肉」 陳懿德驚滑水再斷腳爆喊

丁子朗自爆為節目全裸演出，再度挑戰底線，「出發前被通知到公司化妝間取三角泳褲，已預知拍攝要除衫騷肌，臨急用兩星期減磅，原來安排我去東北澡堂，浸浴前有東北大叔擦背去死皮，落水就要除晒衫，只用毛巾遮住下身，不過這體驗幾得意，不會經常發生，趁仍然20幾歲，可賣肉就賣肉啦！」

王嘉慧著三點式驚凸腩

王嘉慧著三點式出鏡，形容拍攝前心驚膽顫，「初初拍攝都忍口，見等了幾日都沒有泳裝通告，放鬆食重慶火鍋，發現自己可做『辣妹』，點知一食完就話要浸浴，我好驚凸腩，拍攝時勁縮肚」。丁子朗從預告片看到兩秒王嘉慧泳裝，大讚畫面吸引，笑言收視全靠她。

記者：鍾一虹