丁子朗拍旅遊節目「賣肉」 陳懿德驚滑水再斷腳爆喊

【明報專訊】丁子朗、陳懿德（德德）、王嘉慧、馬貫東、林秀怡及鄭衍峰昨日出席無綫旅遊節目《盲盒鐵路遊》記者會，介紹節目到內地鐵路沿線展開「盲盒抽選」的驚喜旅程。丁子朗透露與德德出海拍滑水，「我先拍滑水，覺得好好玩，見到德德未落水已喊到變素顏，覺得好誇張，以為她做戲搏搶鏡，後來才得知她真的驚恐」。陳懿德解釋腳部曾韌帶斷裂，擔心再受傷變傷殘人士，「所以好驚滑水，好容易再斷腳，我有戴腳箍保護，但都觸及舊患，之後要休息一會」。她稱與丁子朗、馬貫東在旅程中多了相處，有機會深情對話，大家變成朋友。丁子朗說：「在娛樂圈工作，要找到可以傾心事的朋友不容易，識到朋友好開心。」
丁子朗自爆為節目全裸演出，再度挑戰底線，「出發前被通知到公司化妝間取三角泳褲，已預知拍攝要除衫騷肌，臨急用兩星期減磅，原來安排我去東北澡堂，浸浴前有東北大叔擦背去死皮，落水就要除晒衫，只用毛巾遮住下身，不過這體驗幾得意，不會經常發生，趁仍然20幾歲，可賣肉就賣肉啦！」
王嘉慧著三點式驚凸腩
王嘉慧著三點式出鏡，形容拍攝前心驚膽顫，「初初拍攝都忍口，見等了幾日都沒有泳裝通告，放鬆食重慶火鍋，發現自己可做『辣妹』，點知一食完就話要浸浴，我好驚凸腩，拍攝時勁縮肚」。丁子朗從預告片看到兩秒王嘉慧泳裝，大讚畫面吸引，笑言收視全靠她。