娛樂

黃耀明考慮申請紅館以外場地開騷 盧鎮業不介意演大尺度同志角色

【明報專訊】黃耀明、盧鎮業、黃夏蕙等昨日出席「第36屆香港同志影展開幕典禮」，黃耀明及盧鎮業表明支持《同性伴侶關係登記條例草案》，對未能獲立法會通過大感可惜；黃耀明曾表示不後悔永遠去不到紅館，但也希望再在港開騷，會嘗試申請其他場地；盧鎮業表示不介意飾演大尺度的同志角色，笑稱相信女友廖子妤有興趣睇。

記者：林祖傑

早前踏入63歲的黃耀明，笑稱因已經老了很久，所以對又大一歲沒什麼感覺，最有感覺是近日《同性伴侶關係登記條例草案》未能獲立法會通過，對結果感到失望，他說：「因為這草案是非常溫和，對社會小眾是一個非常低的要求，這班立法會議員竟然都投反對票，我覺得他們有負香港市民。」他稱雖然這個框架未能通過，好彩「同志影展」仍可以在港出現，「開心有很多人仍然可以出來講說話，希望有關同志的傳統遊行和組織可以繼續做，因為經常會遇到場地租借問題，我在香港大，在香港老，希望香港愈來愈好，不是愈來愈壞」。

同性伴侶登記草案未通過感失望

黃耀明表示過去數年在世界不同地方舉行《邊走邊唱》巡迴演唱會，均獲歌迷支持，暫時未有新一站巡演計劃，「因為要着手創作新歌，亦忙於監製何韻詩年底推出的新專輯」。曾在池袋舉辦入行以來首次見面會並分享心底話：「我永遠唔會再去紅館，永遠都唔會上TVB，或者永遠都唔會上到《叱咤》，我都唔會後悔，𠵱家問我掛唔掛住嗰啲嘢，真係唔掛住，我掛住每一個肯嚟，到今日都肯跟隨我、聽我歌嘅人。」問可會考慮申請紅館以外的場地開騷？他說：「你話呢？不過咁問我，我都會試吓諗，實際上我是驚浪費晒啲時間和精力去申請，希望場地決策人想法及思維有變啦！我覺得都應該要變。」

盧：最緊要角色有血有肉

盧鎮業表示特別到場支持影展行政總監楊曜愷導演，「我們在電影《叔．叔》開始合作，亦將會為對方舉辦的同志電影劇本比賽擔任評審」。他表示《叔．叔》飾演同志爸爸袁富華的兒子，也曾在劇集《瑪嘉烈與大衛系列絲絲》與吳啟洋有同志關係，亦是唯一一次飾演同志。他認為飾演同志與其他角色沒有分別，身為演員亦不介意演任何角色，最緊要角色有血有肉，即使需要大尺度演出也沒問題。問女友廖子妤是否會接受？他笑說：「相信她沒有問題，都會有興趣睇，但應該要身形好睇啲先可以演，現在一定不及格。」

盧鎮業表示整體上是支持通過《同性伴侶關係登記條例草案》，「大家去年看過電影《從今以後》，了解到同性伴侶關係，法理上會遇到一些不公道的待遇或好難行，覺得這草案如通過，同志能獲一定程度的尊重，真的要面對法律問題時，不會完全沒有依靠去處理，可惜未能通過」。

相關字詞﹕盧鎮業 黃耀明

