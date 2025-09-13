柳應廷：演唱會海報刻意鬆郁朦

Jer因演唱會海報遭網民彈設計劣質，似「小學生退地」，他大為激氣，在社交平台發文反擊。他解釋網上發文不是責怪任何人，或者逼大家喜歡，只是想為自己和團隊付出汗水平反，「海報是根據一早擬定的個唱主題，刻意做出鬆郁朦效果，想做些與坊間不同的事物，帶驚喜給大家，正如我個騷的內容，大家都估不到，入場睇就明」。他又稱影海報照當日，順便影新唱片的照片，同樣有少少鬆郁朦效果，影得好靚，令他很滿意，「我以往出唱片都是走鬆郁朦感覺，貼合我個人性格飄來飄去」。提到不少網民為他的海報搞二次創作，Jer笑言有留意，發現網民很用心，「我懷疑要搞一個海報創作比賽，都算是另類個唱宣傳方法，好多朋友都因為這宗新聞，特別留意到我開騷的消息，現在欠下好多飛債，對我來講是好事，若反應熱烈考慮再加場」。

記者：鍾一虹