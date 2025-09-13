明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

柳應廷：演唱會海報刻意鬆郁朦

【明報專訊】MIRROR成員柳應廷（Jer） 昨日錄影ViuTV音樂節目《CHILL CLUB》，表示會獻唱多首歌曲，當是為11月亞博開兩場個唱預演，順便練氣。問到會否在個唱騷肌？他透露秘密操肌3年，最近獲工作人員讚著衫變得更立體，很有滿足感，但不想太刻意裸露，要找適合時機，請粉絲慢慢期待，不要心急，「唱唱吓慢歌，無端端除衫會好奇怪，我覺得人生要有首性感的歌才會除衫」。

Jer因演唱會海報遭網民彈設計劣質，似「小學生退地」，他大為激氣，在社交平台發文反擊。他解釋網上發文不是責怪任何人，或者逼大家喜歡，只是想為自己和團隊付出汗水平反，「海報是根據一早擬定的個唱主題，刻意做出鬆郁朦效果，想做些與坊間不同的事物，帶驚喜給大家，正如我個騷的內容，大家都估不到，入場睇就明」。他又稱影海報照當日，順便影新唱片的照片，同樣有少少鬆郁朦效果，影得好靚，令他很滿意，「我以往出唱片都是走鬆郁朦感覺，貼合我個人性格飄來飄去」。提到不少網民為他的海報搞二次創作，Jer笑言有留意，發現網民很用心，「我懷疑要搞一個海報創作比賽，都算是另類個唱宣傳方法，好多朋友都因為這宗新聞，特別留意到我開騷的消息，現在欠下好多飛債，對我來講是好事，若反應熱烈考慮再加場」。

記者：鍾一虹

相關字詞﹕MIRROR成員柳應廷（Jer）

上 / 下一篇新聞