刑恐罪表證不成立 陳燿陽襲擊案下周二裁決

由於刑事恐嚇罪表證不成立，被告陳燿陽（58歲）目前面對一項控罪，指他今年1月21日在赤柱赤柱村道50號某單位，襲擊陳李明慧，對她造成身體傷害。

李明慧被指證供不可信

控方前日完成舉證，辯方昨提出中段陳辭，質疑李明慧庭上證供不可信。辯方稱，李供稱當日被告在爭執間擸刀，從後將刀架在李的頸上，並在放開手後致電某人，揚言要殺死李。惟外傭Judith的證供指，她聽到李呼救後即時趕往被告工作室，見到被告試圖搶奪李的手機，被告放手後李即時離開，然後被告致電某人，Judith沒有發現刀具。

辯方又指，李供稱事後向到場警員舉報被告房間內有刀、藥物及吸毒工具，但警員的記事簿內卻沒有相關記錄。辯方直指李的證供與其他證人有出入；控方回應，李一度提醒外傭要小心有刀，若被告沒有用刀，李不會這樣提醒外傭。

陳燿陽選擇不自辯

李官聽罷陳辭，裁定被告的刑事恐嚇罪表證不成立，但襲擊致造成身體傷害罪則表證成立。辯方指被告獲悉權利後選擇不自辯，並在結案陳辭中，進一步指李的動機是「不顧一切將被告置於不利處境」（she would do anything to put the defendant in a disadvantage position），而本案存有合理疑點，控方不能成功舉證。案件押後至下周二裁決，被告續准保釋。

【案件編號：ESCC 224/25】

記者：楊志權