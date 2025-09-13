明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

刑恐罪表證不成立 陳燿陽襲擊案下周二裁決

【明報專訊】1997年港姐亞軍李明慧疑遭丈夫陳燿陽恐嚇及襲擊一案，昨日在東區裁判法院續審。辯方中段陳辭，稱李明慧的證供不可信，所謂遭被告威脅殺害她及弄傷她，純屬李片面之詞，李的說法與其他證人，包括目擊事發的外傭及到場調查的警員之證供均有出入。裁判官林子康裁定被告的刑事恐嚇罪表證不成立，但襲擊致造成身體傷害罪則表證成立。被告選擇不自辯，亦不傳召證人，林官押後案件至下周二（16日）裁決。

由於刑事恐嚇罪表證不成立，被告陳燿陽（58歲）目前面對一項控罪，指他今年1月21日在赤柱赤柱村道50號某單位，襲擊陳李明慧，對她造成身體傷害。

李明慧被指證供不可信

控方前日完成舉證，辯方昨提出中段陳辭，質疑李明慧庭上證供不可信。辯方稱，李供稱當日被告在爭執間擸刀，從後將刀架在李的頸上，並在放開手後致電某人，揚言要殺死李。惟外傭Judith的證供指，她聽到李呼救後即時趕往被告工作室，見到被告試圖搶奪李的手機，被告放手後李即時離開，然後被告致電某人，Judith沒有發現刀具。

辯方又指，李供稱事後向到場警員舉報被告房間內有刀、藥物及吸毒工具，但警員的記事簿內卻沒有相關記錄。辯方直指李的證供與其他證人有出入；控方回應，李一度提醒外傭要小心有刀，若被告沒有用刀，李不會這樣提醒外傭。

陳燿陽選擇不自辯

李官聽罷陳辭，裁定被告的刑事恐嚇罪表證不成立，但襲擊致造成身體傷害罪則表證成立。辯方指被告獲悉權利後選擇不自辯，並在結案陳辭中，進一步指李的動機是「不顧一切將被告置於不利處境」（she would do anything to put the defendant in a disadvantage position），而本案存有合理疑點，控方不能成功舉證。案件押後至下周二裁決，被告續准保釋。

【案件編號：ESCC 224/25】

記者：楊志權

相關字詞﹕陳燿陽 李明慧

上 / 下一篇新聞