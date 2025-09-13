相隔10年再訪港 韓星鄭彩娟：依然美麗又溫暖

邱彥筒盼阿Mo治療能順利

邱彥筒（Marf）日前為男友林家熙炮製驚喜生日之旅，原本全程保密，但撞正懸掛8號風球令航班延誤，雖然穿煲但無損心情。她稱行程濃縮成3天不夠喉，但陪男友吃喝玩樂很開心，「今次旅行一半為自己，心情好high，身為女友，估計自己的表現值80至90分，尚有進步空間」。提到紅館墜屏事故受重傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）治療資源面臨「真空」，女友蘇芷晴（So Ching）表示無奈無助。Marf表示與So Ching很久沒聯絡，但有留意報道，希望阿Mo的治療能順利和安好。她對法律程序不太清楚，不便評論太多。

蔡思韵不排除與劉俊謙閃婚

蔡思韵男友劉俊謙本月底生日，笑稱日前兩人僅有時間「見一眼」，可能要擇日慶祝。劉俊謙讚她廚藝好，蔡思韵稱不好意思，男友送大頂高帽，應該想鼓勵她多下廚，會繼續努力。問她明年會否做馬年新娘？她承認與劉俊謙有共識，一切順其自然，不排除閃婚，但暫時沒計劃當母親。

范麒智主演台灣BL劇《靈魂約定》受歡迎，他與王智騫被讚合襯。范麒智稱為演藝事業打下強心針，不抗拒再拍同性題材劇集，亦希望有不同新嘗試。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

