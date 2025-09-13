相隔10年再訪港 韓星鄭彩娟：依然美麗又溫暖

【明報專訊】韓劇《夢想成為律師的律師們》鄭彩娟來港出席時尚服飾品牌期間限定店開幕酒會，同場有邱彥筒、蔡思韵、歸綽嶢及范麒智。鄭彩娟拍照時帶點冷酷，但聽到粉絲讚美聲即冧爆甜笑，用廣東話打招呼說：「大家好。」她表示昔日首次參加家族旅行就是來香港，明天是她出道10周年，初入行曾來港拍MV，今次想再到處觀光，品嘗蛋撻和奶茶，讚香港依然美麗又溫暖。主演劇集受歡迎，她感謝大家支持，「劇中角色具正義感又坦率，我的個性同樣是據理力爭，與角色相似」。
邱彥筒盼阿Mo治療能順利
邱彥筒（Marf）日前為男友林家熙炮製驚喜生日之旅，原本全程保密，但撞正懸掛8號風球令航班延誤，雖然穿煲但無損心情。她稱行程濃縮成3天不夠喉，但陪男友吃喝玩樂很開心，「今次旅行一半為自己，心情好high，身為女友，估計自己的表現值80至90分，尚有進步空間」。提到紅館墜屏事故受重傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）治療資源面臨「真空」，女友蘇芷晴（So Ching）表示無奈無助。Marf表示與So Ching很久沒聯絡，但有留意報道，希望阿Mo的治療能順利和安好。她對法律程序不太清楚，不便評論太多。
蔡思韵不排除與劉俊謙閃婚
蔡思韵男友劉俊謙本月底生日，笑稱日前兩人僅有時間「見一眼」，可能要擇日慶祝。劉俊謙讚她廚藝好，蔡思韵稱不好意思，男友送大頂高帽，應該想鼓勵她多下廚，會繼續努力。問她明年會否做馬年新娘？她承認與劉俊謙有共識，一切順其自然，不排除閃婚，但暫時沒計劃當母親。
范麒智主演台灣BL劇《靈魂約定》受歡迎，他與王智騫被讚合襯。范麒智稱為演藝事業打下強心針，不抗拒再拍同性題材劇集，亦希望有不同新嘗試。
記者：林蘊兒
攝影：鍾偉茵
