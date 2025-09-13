余香凝澄清無訴苦 感恩逆市有工開 陳柏霖為新戲苦練廣東話 結婚會公布

記者：鍾一虹

余香凝、陳柏霖、太保、羅莃荋、導演李燈旭、監製劉浩良及藝術總監夏永康等，前晚到主題公園拍攝電影《女兒²》，余香凝與陳柏霖透露該片已拍攝一段時間，還有數個工作天便煞科，亦是兩人從影以來「喊得最多」的一部戲，因為故事很沉重，講述他們飾演夫妻在女兒死後，以人工智能重塑機械人女兒，余香凝說：「每次拍完喊戲，翌日睡醒後就會雙眼紅腫。」

陳柏霖以全廣東話演出，覺得挑戰很大，「10多年沒用廣東話，很多發音都不準，所以要日日練廣東話，余香凝和工作人員都有幫我，沒鬧出粗口諧音的笑話，而且我有很多香港朋友，知道一些發音要小心」。

陳：想過當爸爸

余香凝近年拍戲常演媽媽角色，笑稱自己已「兒女滿天下」，「好似步入『家燕媽媽』行列，做了『香凝媽媽』」。首次扮演爸爸角色的陳柏霖覺得是好玩體驗，讚9歲小演員可愛及古靈精怪，大家相處無障礙。余香凝爆料道：「小演員對我說，能跟高大靚仔的陳柏霖拍戲，覺得很幸福。」問陳柏霖可有計劃當爸爸，因有傳他年底與女友庭瑄結婚？陳柏霖笑說：「有好消息會告訴大家，我都想過生小孩當爸爸，見到余香凝當媽媽很幸福。」余香凝笑稱陳柏霖會好奇問她開工前跟小朋友做過什麼事，可能見到她一臉倦容。

余香凝為電影換上短髮造型，感謝夏永康幫她設計，讓她散發耳目一新和逆齡效果，老公都讚有新鮮感，「有新造型才配得起陳柏霖，他很年輕。」

余：新造型獲老公讚

有傳奪金像影后後工作量大減，向身邊人訴苦？她表示EQ提升，保持好的心態面對是非，「其實我只是在工作期間跟經理人食雪糕聊天，不多解釋了，我會積極做好作品給大家看。這行正經歷艱難時期，不少同行不夠工作，都要做其他工作來幫補生計，我都感恩有工作機會，經常與港台兩地『男神』合作，希望大家的前景愈來愈好」。她覺得需要自我增值，有意嘗試幕後工作，正與好友廖子妤一起構思劇本，知道對方想當導演，她就傾向做編劇。陳柏霖早前在台灣結識姜濤，問會否有機會合作？他說：「我見到姜濤有很多粉絲，等我們這部電影上映，到時一定邀請他來欣賞。」

太保為殭屍片任監製

太保戲中跟陳柏霖飾演父子，表示10多年前曾跟對方合作，讚他變得成熟，又讚首次合作的余香凝演繹很到位，「我的角色也有傷感戲發揮，很開心因拍戲機會初次參觀主題公園水族館，見到大型水族箱感驚喜，我平日不用工作多留家中，最愛煮兩味，最撚手蒸魚」。他稱正跟內地洽談電影工作，稍後為台灣殭屍片任監製，「雖然市道差，有些投資者會擔心拍戲難回本，但我仍抱樂觀心態，因香港人精神好犀利，過一段時間電影業又會復蘇，我幾睇好香港！」