明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

余香凝澄清無訴苦 感恩逆市有工開 陳柏霖為新戲苦練廣東話 結婚會公布

【明報專訊】余香凝、陳柏霖、太保及小演員羅莃荋合演新片《女兒²》。余香凝近年常演母親角色，笑言「兒女滿天下」，如步入「家燕媽媽」行列成為「香凝媽媽」。有傳向身邊人訴苦，去年封金像影后工作量大減，她說EQ提升了，以正面心態面對是非，會努力做好作品，行業正值艱難時期，感恩仍有工作機會，並計劃跟好友廖子妤構思劇本，想擔任編劇。陳柏霖與女友庭瑄傳年底結婚，他表示有好消息會告訴大家，也想過生小孩。

記者：鍾一虹

余香凝、陳柏霖、太保、羅莃荋、導演李燈旭、監製劉浩良及藝術總監夏永康等，前晚到主題公園拍攝電影《女兒²》，余香凝與陳柏霖透露該片已拍攝一段時間，還有數個工作天便煞科，亦是兩人從影以來「喊得最多」的一部戲，因為故事很沉重，講述他們飾演夫妻在女兒死後，以人工智能重塑機械人女兒，余香凝說：「每次拍完喊戲，翌日睡醒後就會雙眼紅腫。」

陳柏霖以全廣東話演出，覺得挑戰很大，「10多年沒用廣東話，很多發音都不準，所以要日日練廣東話，余香凝和工作人員都有幫我，沒鬧出粗口諧音的笑話，而且我有很多香港朋友，知道一些發音要小心」。

陳：想過當爸爸

余香凝近年拍戲常演媽媽角色，笑稱自己已「兒女滿天下」，「好似步入『家燕媽媽』行列，做了『香凝媽媽』」。首次扮演爸爸角色的陳柏霖覺得是好玩體驗，讚9歲小演員可愛及古靈精怪，大家相處無障礙。余香凝爆料道：「小演員對我說，能跟高大靚仔的陳柏霖拍戲，覺得很幸福。」問陳柏霖可有計劃當爸爸，因有傳他年底與女友庭瑄結婚？陳柏霖笑說：「有好消息會告訴大家，我都想過生小孩當爸爸，見到余香凝當媽媽很幸福。」余香凝笑稱陳柏霖會好奇問她開工前跟小朋友做過什麼事，可能見到她一臉倦容。

余香凝為電影換上短髮造型，感謝夏永康幫她設計，讓她散發耳目一新和逆齡效果，老公都讚有新鮮感，「有新造型才配得起陳柏霖，他很年輕。」

余：新造型獲老公讚

有傳奪金像影后後工作量大減，向身邊人訴苦？她表示EQ提升，保持好的心態面對是非，「其實我只是在工作期間跟經理人食雪糕聊天，不多解釋了，我會積極做好作品給大家看。這行正經歷艱難時期，不少同行不夠工作，都要做其他工作來幫補生計，我都感恩有工作機會，經常與港台兩地『男神』合作，希望大家的前景愈來愈好」。她覺得需要自我增值，有意嘗試幕後工作，正與好友廖子妤一起構思劇本，知道對方想當導演，她就傾向做編劇。陳柏霖早前在台灣結識姜濤，問會否有機會合作？他說：「我見到姜濤有很多粉絲，等我們這部電影上映，到時一定邀請他來欣賞。」

太保為殭屍片任監製

太保戲中跟陳柏霖飾演父子，表示10多年前曾跟對方合作，讚他變得成熟，又讚首次合作的余香凝演繹很到位，「我的角色也有傷感戲發揮，很開心因拍戲機會初次參觀主題公園水族館，見到大型水族箱感驚喜，我平日不用工作多留家中，最愛煮兩味，最撚手蒸魚」。他稱正跟內地洽談電影工作，稍後為台灣殭屍片任監製，「雖然市道差，有些投資者會擔心拍戲難回本，但我仍抱樂觀心態，因香港人精神好犀利，過一段時間電影業又會復蘇，我幾睇好香港！」

相關字詞﹕羅莃荋 太保 陳柏霖 余香凝

上 / 下一篇新聞