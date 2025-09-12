明報新聞網
娛樂

【開箱】《九龍大眾浪漫》 吉岡里帆水上恒司合演城寨幻影

【明報專訊】《九龍城寨之圍城》今年初在日本上映，大受當地觀眾歡迎，據資料顯示，《九》片在日本票房衝破5億日圓（約2600萬港元），帶挈已消失的「九龍城寨」再次成為香港「名勝」；巧合地日本新片《九龍大眾浪漫》便是以九龍城寨為背景，由《正體：真面目》吉岡里帆與《接棒家族》水上恒司（前稱：岡田健史）主演，融合懸疑、科幻與愛情元素，描繪看似虛幻又真實的九龍城寨。

高雄取景扮舊香港

《九龍大眾浪漫》改編自《愛在雨過天晴時》眉月啍的同名漫畫，2019年起在集英社《週刊YOUNG JUMP》連載，去年宣布推出動畫劇及真人演出電影。動畫劇首季13集，今年4月起在東京電視台播放，香港觀眾可在影視串流平台Netflix收看。

真人版電影上月29日在日本上映，同期開畫還有二宮和也主演的《8號出口》，未知是否因此《九龍大眾浪漫》票房麻麻，在日本甚至沒公布數字。日媒指《九》片除開畫首周打入票房榜第7位外，之後均十大不入，估計未能收超過1億日圓（約530萬港元），恐難以收支平衡，填補製作費的3億日圓（約1600萬港元）。

《九龍大眾浪漫》講述地產公司職員鯨井令子（吉岡里帆飾）居住在瀰漫懷舊氣息的九龍城寨，跟公司前輩工藤發（水上恒司飾）工作。阿發對九龍城寨瞭如指掌，經常帶令子去他喜歡的場所。令子開始結交到新朋友，包括經營鞋店的楊明（梅澤美波飾）及在不同商店打工的小黑（花瀨琴音飾），令她愈來愈喜歡九龍城寨的生活。當令子與阿發光顧「金魚茶館」，店員陶鈞（柳俊太郎飾）誤認她是阿發的女友，令子在店內發現一張舊照片，相中阿發的女友，跟令子長得一模一樣，可是令子沒有相關記憶，她的真實身分及隱藏在九龍城寨的巨大謎團逐步揭開。

電影為了呈現九龍城寨特色，如狹窄繁雜的後巷，人煙稠密的商店，卻沒有像《九龍城寨之圍城》搬搭景重現城寨，而是到台灣找近似的地方取景。據報主要在高雄果貿社區拍攝，但跟九龍城寨相比，復古味道或相似，巷與巷之間的稠密及複雜程度卻差很遠。香港觀眾一眼便能看出，取景地並非香港。《九龍大眾浪漫》導演池田千尋表示，基於現實因素，香港沒有適合拍攝的地方，反而台灣有更多復古街景，加上預算不高，不可能搭景拍攝。儘管「九龍城寨」變了台灣高雄，但電影依然充滿香港風情，如不少廣東話對白、金魚店等，還出現港式小菜「西檸雞」。

感情與記憶的「容器」

《九龍大眾浪漫》另一特色是加入懸疑及科幻元素；生活在城寨的令子，發現自己沒有過去的記憶，開始尋找自我。其實阿發與令子由同事變成情侶，後者離世後，阿發因思念與內疚「製造」了令子。「九龍城寨」就像感情與記憶的「容器」，也是阿發逃避現實的避風港；因此「九龍城寨」永遠是夏天，其他人走出城寨就會灰飛煙滅。隨着劇情推進，阿發逐漸發現令子不是替代品，而是獨立個體，令子好像真實存在。結局講述阿發與令子走出「九龍城寨」，兩人在現實世界一起生活。

此片選角不錯，飾演令子的吉岡里帆曾憑《正體︰真面目》獲「日本奧斯卡」電影學院獎最佳女配角，自然展現令子充滿個性的一面，跟水上恒司外形亦相襯。後者扮演滄桑、情深的工藤發，入型入格。總括而言，此片在有限成本拍出九龍城寨的氛圍，但原著中「幻影城寨」及「複雜記憶」等概念，未有深入探討，結局也太倉卒。

上映日期：9月11日

相關字詞﹕水上恒司 吉岡里帆 日本電影 九龍大眾浪漫 開箱

