娛樂

翻拍《不能說的秘密》壓力超大 導演徐宥敏：沒被罵已當贏

【明報專訊】周杰倫自導自演《不能說的秘密》，早前翻拍成同名韓片，由《真劍勝負》D.O及《地獄公使》元真兒主演，近日獲亞洲電影大獎學院主辦的《亞洲巡迴放映》選為揭幕電影。導演徐宥敏早前來港並接受本報專訪。

曾到台灣淡水拍攝地朝聖

徐宥敏自言很喜歡周杰倫拍的《不能說的秘密》，當年還專程到台灣淡水拍攝地「朝聖」，但從沒想過翻拍該片，直至接到電影公司提案。她稱接拍前苦惱很久，充斥各種懷疑、擔心及壓力，「抱着讓新一代重新認識這部電影的想法，鼓起勇氣接拍。上映前壓力超大，心想沒被原著粉絲罵已很好，幸觀眾評價不差，接受了改編的部分」。

如何選擇原著修改及保留的部分？徐宥敏稱結局男主角「宥俊」彈鋼琴回到過去及參加「鋼琴對戰」場面均是原著重點，絕不能改，其他部分則配合時代及文化而微調，「台灣與韓國的文化差異不大，反而相隔差不多20年，生活用品及習慣已不同」。

徐宥敏透露原本想保留原版高中生校園背景，但韓國高中生忙於應付考試，大多到大學才開始拍拖，故決定延後「時間線」。她表示時代不同，韓國少女很有活力及開朗，不像原著「小雨」般柔弱多病，故韓版女主角「貞雅」改變較多。結局「貞雅」決定放棄一切，趁鋼琴被毁前再穿越到未來，最終在琴室遇上回到過去的「宥俊」。徐宥敏稱不少觀眾喜歡新的結局及選角，讓她感到安慰。

欣賞《甜蜜蜜》 不敢重拍

談到選角，徐宥敏稱D.O是她的首選，大讚他演技自然，有少年感。至於女主角則尋找多時，直至遇上元真兒，覺得她跟「貞雅」背景相似。徐宥敏透露D.O與元真兒演技俱佳，最難應付是彈鋼琴，她大讚D.O勤力兼有天分，在家不時彈鋼琴操練。

翻拍《不能說的秘密》後，徐宥敏表示接到很多重拍電影的提案，但覺得原創劇本對行業很重要。她自言很喜歡陳可辛執導、張曼玉與黎明主演的《甜蜜蜜》，問到她會否想翻拍，她指該片太經典，「我點敢呀？」

記者：蘇珮欣

場地提供：香港朗廷酒店

相關字詞﹕亞洲巡迴放映 亞洲電影大獎學院 韓國導演 韓國電影 徐宥敏 不能說的秘密

