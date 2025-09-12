《鬼滅之刃無限城篇》美票房料稱冠 勢刷新《寵物小精靈劇場版》日動畫首周末紀錄

《鬼滅之刃無限城篇》上月中開始在美國預售門票，據美媒Deadline報道，首4天開賣已進帳1000萬美元（約7800萬港元），刷新日本動畫的預售成績，估計現在預售數字起碼在1500萬美元（約1.17億港元）以上。據悉《鬼》片在全美3300間戲院上映，當中不乏Imax場次，負責發行的索尼保守估計該片首周末可收3500萬美元；Deadline指以超越26年前在美國上映的《寵物小精靈劇場版：超夢夢反擊戰 》，勢成為美國歷來最高開畫票房的日本動畫。《寵》片當年開畫首周末收3100萬美元，並高踞票房冠軍，最後以8574萬美元在北美落幕，全球總收1.63億美元。

《鬼滅之刃無限城篇》上集《鬼滅之刃無限列車篇》2021年在美國上映，開畫收2123萬美元，屈居票房亞軍，最後在當地收4988萬美元，全球票房則高達4.86億美元（約37.9億港元）。在美國捧場者衆的《鬼》片，連《義勇群英》男星卓靈達譚（Channing Tatum）的12歲女兒Everly也是粉絲，他因而答應為《鬼滅之刃無限城篇》反派「猗窩座」師父「慶藏」英語配音，日前並出席了洛杉磯首映禮。

據悉這星期美國除了《鬼滅之刃無限城篇》，還有多部新片上映，包括《唐頓莊園：盛世終章》（Downton Abbey: The Grand Finale）、改編史提芬京（Stephen King）小說的《The Long Walk》、洛連納（Rob Reiner）自導自演的《四大癲王》續集《Spinal Tap II: The End Continues》，以及《反斗奇兵》30周年重映，加上上周冠軍《詭屋驚凶實錄4：最後的儀式》環伺，但美媒估計《鬼》片還是會突圍而出登上開畫冠軍寶座。

美媒普遍比發行商索尼樂觀，按《鬼滅之刃無限城篇》預售情况估算，認為首周末可收4500萬至6000萬美元（約3.5億至4.68億港元），甚至可能突破6000萬美元，很大機會成為美國史上首周末最高收日本動畫。儘管有分析指動畫電影的粉絲是非常忠誠的群體，大多會提前購票並早早入場，臨時買票的觀衆有限；不過《鬼》片預售已持續到下周末，而且25歲以下男女佔大多數。《鬼》片目前全球收2.73億美元，佔今年第14位，已超越《凶器》的2.53億美元成績，距離第13位《死神來了：血脈》，約少3416萬美元。另外，《鬼》片今日陸續在歐美地區開畫，預計可攀升更高位置。暫時2025年全球最高票房第10位的《美國隊長4：勇敢新世界》收4.15億美元，《鬼》片要進駐十大，亦非毫無可能。

今年香港票房冠軍

事實上，今年全球最高收的十大電影中僅冠軍《哪吒之魔童鬧海》是動畫，在美國以原聲及英語配音兩度上映，僅收2332萬美元，根據票房網站Mojo資料，《哪吒2》總票房19億美元，當中超過18.79億美元收入來自內地，與《鬼滅之刃無限城篇》情况不同；後者在亞洲地區的日本最先開畫，8月份陸續在台灣、韓國、印尼、菲律賓、越南、泰國、馬來西亞等地上映，其中以日本反應最熱烈，已收2.13億美元，韓國亦進帳2439萬美元，《鬼》片上月14日在港開畫，截至本月9日的資料，累收8400萬港元，除了暫列今年票房冠軍之外，也僅次於《玩轉腦朋友2》、《反斗奇兵4》及《反斗奇兵3》，成為香港史上最高收動畫殿軍。