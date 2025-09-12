【娛樂場】《翻盤下半場》多無綫舊將 監製稱ViuTV欠熟齡演員

《翻盤下半場》由龍文康編審，葉鎮輝監製，後者接受《明報》訪問，大爆劇情是他跟龍文康「出賣」朋友經歷而成；由破產帶出故事的構思則是公司高層提議。新冠疫情後，社會經濟低迷，街上很多「吉舖」，身邊有朋友要破產，劇集反映社會狀况。

葉鎮輝透露決定了路向，但覺破產題材比較灰，便想到找龍文康合作，因對方擅長黑色幽默劇種。由於破產也不是新題材，觀眾對此有一定了解，未必感有趣，他跟龍文康共識要寫破產後人性化的故事，以仇強（黃浩然飾）的家庭為藍本，剛巧當時社會上有很多意想不到的電騙、網騙事件發生，當中有不少專業人士受騙失巨款，這些便成了取材元素。

叫好叫座意料之外

葉鎮輝表示考慮演員時，想到這類被形容為「中年劇」是否適合ViuTV的觀眾，故加入歐鎮灝、岑樂怡等一班年輕演員，也是兩代的對比。至於找來不少無綫舊將參演，葉鎮輝承認ViuTV確實缺成熟年齡層演員，一班舊將離開無綫亦一段時間，各有不同發展，「我有留意到劇集開播前網上反應，播後觀眾的迴響是正面的，觀眾的討論與支持更是我意料之外。我們是用不一樣的說故事方式，有收看的便會知道。角色設定方面，因為我跟龍文康也是中佬，故對浩然演中佬仇強感受好大，身為家庭支柱，年紀到了面對退休的問題，想繼續拼搏，但現實是已接近被淘汰。其中有兩代不同想法，仇樂城（歐鎮灝飾）對破產是no big deal，4年後他還是20多歲，仍有很多機會，但對父親仇強，這一代人認為破產是誠信的敗壞」。

「大話媽咪」真有其人

葉鎮輝稱周家怡演的「大話媽咪」設定也很突出，是對方過往少演的類型，「我之前說『出賣』朋友，『大話媽咪』來自龍文康一個好喜歡講大話的朋友，劇中周家怡講大話成習慣有背後故事，因為小時候講真話令家庭生變。仇強這個家庭，初時在外人看來很幸福，事實上他們對彼此並不了解，因為破產才挖深一家人的關係，發生了很多問題，仇強才知道自己以前未有真正關心太太與兒子。仇強一家的經歷，讓觀眾共鳴有反思，就如人到中年，以為自己有經驗大晒，但在這個AI年代，不肯增值就是等淘汰。對年輕一代，緊貼科技發展，年長一輩的經驗是參考，互補長短」。

歐鎮灝表現獲讚

葉鎮輝大讚歐鎮灝表現，透露其中一場爆喊戲，拍前歐鎮灝跟他說擔心哭不出來，「當時我叫佢不要想着哭，要感受角色，自己令到身邊人受傷害的感受」。接着歐鎮灝走入房間準備，他走出房時，原本先排練，但他的狀况已可直接開機拍並爆喊，表現很好。