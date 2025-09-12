明報新聞網
娛樂

陳豪自誇擁一擊即中秘技 張曦雯認膚淺 擇偶首要靚仔

【明報專訊】陳豪、張曦雯、譚凱琪、馬貫東和丁子朗等昨日宣傳無綫劇《俠醫》，展開射箭友誼賽，陳豪與張曦雯重演劇中教射箭一幕。陳豪受訪時搞笑自誇現實中擁一擊即中秘密武器，婚後「一年生一個」，育有3子女。回復單身的張曦雯自認膚淺，擇偶條件靚仔優先，內涵其次。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

陳豪劇中飾演的醫師懂功夫和射箭。問到現實中有沒有試過藉此教人追女仔？他鬼馬說，「嘩！我當然有秘密武器能『一擊即中』，因此與太太（陳茵媺）婚後一年生一個，很快便三年抱三，招式或秘訣是……秘密」。

陳豪認為拍拖最緊要坦白，遇心儀對象應盡快直接表白，勿拖太久，承認抱這心態教下一代，「男仔拍拖多啲失戀經驗係好事，讓他們成長，更理解感情是什麼一回事，明白要負責任。至於女仔，我不想女兒受傷害，所以一定會𥄫實！」

張曦雯渴望被追求

回復單身的張曦雯談到擇偶條件，自嘲仍然很膚淺，首選靚仔，其次才欣賞內涵，憶起求學時，曾被男生用鮮花攻勢追求，非常浪漫，「返學一日上8堂，該男生每堂將一枝玫瑰花交給不同老師，再轉遞給我，然後在儲物櫃等我，於是便答應當他畢業禮舞伴。可惜他不夠靚仔，所以沒有發展，也不是puppy love」。張曦雯表示雖隨年紀漸長變得成熟，不過仍渴望被追求，遇浪漫招數依然受落。

馬貫東愛上寵物美容

馬貫東劇中拍檔劉佩玥昨日缺席宣傳，笑稱要求對方下次宣傳萬歲請大家。佘詩曼最近在社交網貼出帶愛犬Gaga給馬貫東做寵物美容，他承認是初哥，仍在學習中，暫未打算開店做生意，「本身喜歡動物，有養貓，日常為牠們護理，結果上癮，還學照顧狗，稍後準備讀寵物營養師課程」。他感激好友佘詩曼和周嘉洛的信任，放心交愛犬讓他打理，大讚他們的寵物很乖，笑言若出錯，對朋友講一句「sorry」便可，若做生意對客人就不能，壓力大很多，所以想儲多些經驗才考慮開店。對寵物多過對人，會否沒有時間拍拖？馬貫東說：「寧願花時間研究寵物，好過研究人，因為照顧寵物被咬，會估到原因，但人每秒都在變，被咬就好難估到因由。」

譚凱琪想讓女兒嘗射箭

譚凱琪首次射箭一矢中的，自覺有天分，有意給快5歲的女兒嘗試，可是擔心被拒絕。她透露囡囡開始知道媽媽是演員，還對她在《俠醫》中模仿小朋友動作感覺好得意，「女兒出世後，我有在一些劇演過比較親密的鏡頭，最緊要是劇情需要，不會特別抗拒」。

