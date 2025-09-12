明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

爆肚挑機馮素波 林敏驄甘拜下風 陳穎欣成功招架 獲益良多

林敏驄讚馮素波四両撥千斤穩節奏 陳穎欣接得住即興爆肚

【明報專訊】林敏驄和陳穎欣（Yanny）於電影《觸電》演父女，他們稱這套戲題材相當勵志，透過電競比賽講述親情及友情，還帶出克服困難，永不放棄精神的深層意義。二人首度合作，陳穎欣成功招架林敏聰的笑彈，更趁機在對方身上學習。林敏聰欣賞導演梁國輝拍此片的苦心，笑稱拍戲時加了不少「餸頭餸尾」，又盤點跟他曾合作的藝人忍笑技巧，大爆周柏豪搣大髀、鄭伊健講無厘頭嘢，大讚同片的前輩馮素波「壇數高」，甘拜下風。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

林敏驄自詡對電競有認識，不過導演梁國輝還是找來一些電競高手教導他正確手勢，「我一出世就含住個滑鼠，但都學了成分鐘，電競高手都話好似，我呢啲靠演技，好快拍完」。戲中他與陳穎欣、柯煒林、馮素波和羅莽「老中青」組隊參加電競比賽，林敏驄稱《觸電》想帶出不同年齡層經磨合，可以合作完成一件事，即使不被睇好「輸梗」，但未試過又怎會知道結果的大道理，這亦是導演的苦心，「拍出喜出望外的感動位，相信不同年紀的觀眾看完都會有共鳴，所以我演出時都加好多『餸頭餸尾』」。

陳穎欣透露劇情講她於單身家庭長大，母親管教很嚴，溺愛來自演其父的林敏驄，「我的角色和爸爸好似，都是好hea，做什麼事都一事無成，經常放棄，最後一齊努力完成電競比賽，戲中想帶出的信息，就是不可以標籤我和爸爸這種失敗的人，在於我們的心態，如果堅持去做不喜歡做的事，才叫失敗，浪費人生，經常放棄某些事情，是因為不適合自己，只要找到適合自己的方向就會成功」。

讚患癌柯煒林超正面

陳穎欣與柯煒林的感情戲點到即止，表示拍檔公布患癌才知對方病况，有透過短訊慰問，「他仍然保持一貫陽光性格，反而叫我不用擔心，相信很快冇事，希望他早日康復」。林敏驄亦大讚柯煒林如戲中角色一樣很正面，「人生梗係有啲上上落落，大家都會遇到不同程度的困難，就如戲中角色一樣，大家都要面對和克服」。

陳穎欣稱與林敏驄合作演父女感覺新鮮，第一次與對方合作，腦筋要很靈活才接得住，「我搵到個方法，若只掛住跟劇本，很容易被打亂節奏，本身亦很喜歡以這種不沉悶的方式去演，於是跟着他的節奏，我不容易笑，所以對着他都忍到笑」。她透露導演拍時都不NG，繼續讓林敏驄發揮，「發覺驄哥會加很多肢體喜劇元素，身體運用得好好，學到好多嘢，佢好聰明，在劇本加入很多自己的想法，覺得身為演員，心態也應該是這樣」。

林敏驄稱跟年輕演員無代溝

林敏驄稱跟他合作的演員，各有不同忍笑方法，「周柏豪會搣自己大髀，鄭伊健就講啲無厘頭嘢，完全九唔搭八。馮素波好嘢！可以四両撥千斤卸開你，又不是無厘頭，會有少少同劇情有關，伍詠薇不停『焗蟹』（忍笑），是焗蟹大王」。他表示今次跟很多新演員合作，強調沒有代溝，大家打成一片，「心態都是差不多，我只得6歲，班新演員十分有活力，戲中Amy Lo（盧慧敏）演我的遊戲虛擬角色，我也覺得和她有點似，對腳都係咁長」。

《觸電》煞科兩年，在市道不佳的景况下能安排上映，林敏驄稱有得拍都算好，「自己原本有很多電影計劃，資金也有問題，不過冇所謂，我瓣數多，可以和林雪開演唱會先，他已成為正式歌手，好多人睇，之後還有幾站巡迴」。

場地：合和酒店 HOPEWELL HOTEL

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕陳穎欣（Yanny） 林敏驄 觸電

上 / 下一篇新聞