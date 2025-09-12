爆肚挑機馮素波 林敏驄甘拜下風 陳穎欣成功招架 獲益良多

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

林敏驄自詡對電競有認識，不過導演梁國輝還是找來一些電競高手教導他正確手勢，「我一出世就含住個滑鼠，但都學了成分鐘，電競高手都話好似，我呢啲靠演技，好快拍完」。戲中他與陳穎欣、柯煒林、馮素波和羅莽「老中青」組隊參加電競比賽，林敏驄稱《觸電》想帶出不同年齡層經磨合，可以合作完成一件事，即使不被睇好「輸梗」，但未試過又怎會知道結果的大道理，這亦是導演的苦心，「拍出喜出望外的感動位，相信不同年紀的觀眾看完都會有共鳴，所以我演出時都加好多『餸頭餸尾』」。

陳穎欣透露劇情講她於單身家庭長大，母親管教很嚴，溺愛來自演其父的林敏驄，「我的角色和爸爸好似，都是好hea，做什麼事都一事無成，經常放棄，最後一齊努力完成電競比賽，戲中想帶出的信息，就是不可以標籤我和爸爸這種失敗的人，在於我們的心態，如果堅持去做不喜歡做的事，才叫失敗，浪費人生，經常放棄某些事情，是因為不適合自己，只要找到適合自己的方向就會成功」。

讚患癌柯煒林超正面

陳穎欣與柯煒林的感情戲點到即止，表示拍檔公布患癌才知對方病况，有透過短訊慰問，「他仍然保持一貫陽光性格，反而叫我不用擔心，相信很快冇事，希望他早日康復」。林敏驄亦大讚柯煒林如戲中角色一樣很正面，「人生梗係有啲上上落落，大家都會遇到不同程度的困難，就如戲中角色一樣，大家都要面對和克服」。

陳穎欣稱與林敏驄合作演父女感覺新鮮，第一次與對方合作，腦筋要很靈活才接得住，「我搵到個方法，若只掛住跟劇本，很容易被打亂節奏，本身亦很喜歡以這種不沉悶的方式去演，於是跟着他的節奏，我不容易笑，所以對着他都忍到笑」。她透露導演拍時都不NG，繼續讓林敏驄發揮，「發覺驄哥會加很多肢體喜劇元素，身體運用得好好，學到好多嘢，佢好聰明，在劇本加入很多自己的想法，覺得身為演員，心態也應該是這樣」。

林敏驄稱跟年輕演員無代溝

林敏驄稱跟他合作的演員，各有不同忍笑方法，「周柏豪會搣自己大髀，鄭伊健就講啲無厘頭嘢，完全九唔搭八。馮素波好嘢！可以四両撥千斤卸開你，又不是無厘頭，會有少少同劇情有關，伍詠薇不停『焗蟹』（忍笑），是焗蟹大王」。他表示今次跟很多新演員合作，強調沒有代溝，大家打成一片，「心態都是差不多，我只得6歲，班新演員十分有活力，戲中Amy Lo（盧慧敏）演我的遊戲虛擬角色，我也覺得和她有點似，對腳都係咁長」。

《觸電》煞科兩年，在市道不佳的景况下能安排上映，林敏驄稱有得拍都算好，「自己原本有很多電影計劃，資金也有問題，不過冇所謂，我瓣數多，可以和林雪開演唱會先，他已成為正式歌手，好多人睇，之後還有幾站巡迴」。

場地：合和酒店 HOPEWELL HOTEL

