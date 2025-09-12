明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

馬米高美國夢碎 被粉絲感動爆喊

【明報專訊】馬蹄露侄仔馬米高2021年離港到美國紐約修讀戲劇課程，曾在當地拍短片做男主角，並獲邀工作機會，但因簽證問題未能接工作，後轉到台灣發展，他經營的YouTube頻道教英文，亦分享生活日常，有逾22萬訂閱。日前他公開申請美國「O-1簽證」獲美國移民局批准，但被美國駐港總領事館拒簽的經過。馬米高表示為這工作簽證花了一年時間，獲8名在專業領域具有卓越貢獻人士寫的推薦信，他提交的Portfolio有200多頁，比他的碩士論文更厚。

遭美國駐港總領事館拒簽

馬米高稱問過律師意見，認為他達申請門檻才提申請，最後獲得美國移民局批准，最後一步是取領事館蓋印。曾申請這簽證的人告訴他，到領事館簽證面試只是閒聊幾句，因他的資歷已獲移民局審核批准了。他意想不到是美國駐港領事館指他的YouTube頻道只有20萬訂閱故拒絕，叫他有200萬訂閱再申請，協助他申請的律師為此感愕然，馬米高說：「移民局批准申請，但領事館拒簽最詭異。律師提議我到台灣的美國領事館（美國在台協會）再試，因我在台灣工作時也領有藝術家的簽證，但結果是叫我『返回自己國家申請』而拒絕，我相信不是個人資格問題，而是香港人身分問題。」馬米高接受《明報》電話訪問時澄清，自己爆喊並非因為被拒，是粉絲看到他的努力但未獲相對的成績感不值，他們仍支持一個失敗的「明星」，令他很感動。

馬米高表示這事件已完結，早有心理準備公開被取笑，網上很多人喜歡看人PK，他看到有人留言：「你以為自己真係明星呀？」也有人指他不夠資格、太自信。他說：「公開這經歷是給我的粉絲看，遇到挫折、失敗，我勇於面對，希望給他們啟發。對於那些取笑我的人，他們根本不明白『O-1簽證』是什麼，我何需介懷他們的言論。」問他是否放棄美國夢？他稱有Plan B，很多地方可以發展，他在紐約讀書時有一句話「If you can make it here, you can make it anywhere」，他相信到任何地方也可以追夢。

娛樂組

相關字詞﹕馬米高

上 / 下一篇新聞