馬米高美國夢碎 被粉絲感動爆喊

遭美國駐港總領事館拒簽

馬米高稱問過律師意見，認為他達申請門檻才提申請，最後獲得美國移民局批准，最後一步是取領事館蓋印。曾申請這簽證的人告訴他，到領事館簽證面試只是閒聊幾句，因他的資歷已獲移民局審核批准了。他意想不到是美國駐港領事館指他的YouTube頻道只有20萬訂閱故拒絕，叫他有200萬訂閱再申請，協助他申請的律師為此感愕然，馬米高說：「移民局批准申請，但領事館拒簽最詭異。律師提議我到台灣的美國領事館（美國在台協會）再試，因我在台灣工作時也領有藝術家的簽證，但結果是叫我『返回自己國家申請』而拒絕，我相信不是個人資格問題，而是香港人身分問題。」馬米高接受《明報》電話訪問時澄清，自己爆喊並非因為被拒，是粉絲看到他的努力但未獲相對的成績感不值，他們仍支持一個失敗的「明星」，令他很感動。

馬米高表示這事件已完結，早有心理準備公開被取笑，網上很多人喜歡看人PK，他看到有人留言：「你以為自己真係明星呀？」也有人指他不夠資格、太自信。他說：「公開這經歷是給我的粉絲看，遇到挫折、失敗，我勇於面對，希望給他們啟發。對於那些取笑我的人，他們根本不明白『O-1簽證』是什麼，我何需介懷他們的言論。」問他是否放棄美國夢？他稱有Plan B，很多地方可以發展，他在紐約讀書時有一句話「If you can make it here, you can make it anywhere」，他相信到任何地方也可以追夢。

娛樂組