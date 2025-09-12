演唱會海報遭劣評「小學生退地」 柳應廷反擊：真係全民designer？

【明報專訊】MIRROR成員柳應廷（Jer）將於11月30日及12月1日在亞博舉行兩場《Jer Lau“The Shape of Breathing”Live 2025》，前日公布消息，Jer在社交平台展示演唱會海報並配合文案，寫道：「每一道傷痕，都成為呼吸的形狀；每一瞬沉默，都埋下生命的伏筆。呼吸之間，萬物重構。氣流成形，裂縫生光。在碎裂中，我們溫柔重生。」粉絲興奮留言稱要撲飛，但海報的設計令人分神，指劣作，有留言：「呢張poster發生乜事，無可能畀呢個創作出街，無言！」又有說：「點解張poster可以醜成咁，小學生photoshop都可能整得好過佢。」