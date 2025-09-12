演唱會海報遭劣評「小學生退地」 柳應廷反擊：真係全民designer？

【明報專訊】MIRROR成員柳應廷（Jer）將於11月30日及12月1日在亞博舉行兩場《Jer Lau“The Shape of Breathing”Live 2025》，前日公布消息，Jer在社交平台展示演唱會海報並配合文案，寫道：「每一道傷痕，都成為呼吸的形狀；每一瞬沉默，都埋下生命的伏筆。呼吸之間，萬物重構。氣流成形，裂縫生光。在碎裂中，我們溫柔重生。」粉絲興奮留言稱要撲飛，但海報的設計令人分神，指劣作，有留言：「呢張poster發生乜事，無可能畀呢個創作出街，無言！」又有說：「點解張poster可以醜成咁，小學生photoshop都可能整得好過佢。」
網民：原圖核突是根本問題
Jer對網民未懂欣賞海報設計發火，罕有公開反擊，他在Instagram限時動態發文，公開原圖並說：「真心嬲咗，呢個世代真係全民designer？em...想講張相淨係校咗顏色，用咗filter，同調校唔同地方嘅陰影位。無大家所指嘅『小學生退地』，P圖同AI，一影出嚟第一個version就係咁。btw，講嘢前可以諗吓背後concept，整piece/背後嘅人，付出咗幾多時間同心機。」不過有網民直擊痛處，指原圖核突是根本問題，普遍覺得完成品效果唔靚，跟執咗500定1000 version無關係，是技術差的問題。有粉絲支持Jer，說演唱會海報什麼樣子沒關係，最重要成功購票。
