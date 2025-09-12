黎瑞恩稱演張與辰母親沒違和感 趙浚承扮阿倫跳舞最緊要老套

陳友：新版本精益求精

小恩子劇中飾演張與辰和趙浚承的母親，笑說沒有違和感，「我個仔都20歲，他們30幾歲啫，大家合作幾開心，剛排練歌舞也很快上手，好叻仔。」張與辰和趙浚承扮演溫拿樂隊成員鍾鎮濤（阿B）與譚詠麟（阿倫），小恩子大讚兩個後輩模仿神似。身為溫拿一分子的陳友笑說：「小恩子翻開《溫拿狂想曲》片段給他們笑住學，以前的舞步好老套，我見到兩個樂壇新人跳以前的歌舞好好笑。（會否邀阿B、阿倫來點評？）又無，現在可翻睇舊片段，阿B、阿倫也未必能跳到以前般靈活！」

趙浚承表示生日在工作中度過，待周末才返北京跟妻兒慶祝，他笑說：「太太不肯來港跟我慶祝，覺得照顧兒子學業重要過老公生日，我沒期望太太送禮，反而要買時興玩具逗兒子開心。」他常與阿倫踢足球，笑稱平時不夠膽扮對方，又讚阿倫後期跳舞好睇，只是前期唱溫拿團歌跳舞較生硬，「我們就是要模仿生硬，正如陳友所講，要跳得夠老套」。他說還有兩星期正式演出，跟張與辰仍未熟歌詞，因歌曲填上新詞，相信多花時間背熟就無問題，反而最擔心跳舞走錯位出現碰撞。

記者：鍾一虹