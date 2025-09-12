疑遭丈夫陳燿陽恐嚇襲擊案續審 李明慧自爆正辦離婚

李供稱事發後珠寶首飾失竊

被告陳燿陽（58歲）被控今年1月21日在赤柱赤柱村道50號某單位，威脅陳李明慧會使其人身遭受損害，意圖使她受驚，並於同日同地襲擊她，對她造成身體傷害。李明慧昨日繼續作供，接受辯方大律師盤問。她表示案發後發現其珠寶首飾失竊，跟胞姊商量後報警處理，後來向警員確認有意錄取口供，於是前往赤柱警署。辯方質疑李於錄取第一次口供內容不準確，李形容「It was a overwhelming day」（這是壓力沉重的一天），她經歷一整天後在身心疲累下錄口供。

自認中文水平僅「幼稚園程度」

李又指，當時警員與她以中文錄取口供，惟她的中文水平僅「幼稚園程度」，她自5歲起移居加拿大。辯方質疑李說法，指她過往上節目不論看台詞或與嘉賓藝人對話都以中文進行。李表示會請人幫忙翻譯台詞，不覺得上節目後令中文得以改善。

李作供完畢後，控方傳召時任赤柱警署指揮官許育芙。許在庭上確認到場警員調查後的紀錄，指第一次報案後，警員在記事冊寫「無人受傷，唔需要睇醫生」；第二次報案後，警員則記錄「報案人拒絕進一步協助，無資料顯示使用暴力或威脅使用暴力」。辯方詢問是否兩次調查均顯示除了發生爭執外，無需進一步協助，許表示同意。審訊今天繼續。

【案件編號：ESCC 224/25】

記者：楊志權