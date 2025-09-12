明報新聞網
娛樂

《三生三世》于朦朧墮樓亡 終年37歲 事發房間窗紗被撕開 警排除刑事嫌疑

【明報專訊】憑《三生三世十里桃花》爆紅的內地男星于朦朧昨日在北京朝陽區墮樓身亡，年僅37歲，對于朦朧的死網民議論紛紛，警方排除刑事案件，具體原因仍在調查。于朦朧工作室昨傍晚證實死訊：「我們懷着無比沉痛的心情告知大家，我們深愛的朦朧，於2025年9月11日墮樓身故。愿逝者安息，愿生者堅強。」他的好友與粉絲對死訊感震驚及難以接受。

娛樂組

微博「名偵探小宴」昨日發帖文爆有關于朦朧墮樓的死訊，消息火速在網上瘋傳，但一直未獲工作室回應，傳媒向當地派出所求證，初時也未獲消息，有關帖文亦一度刪掉，引起熱議。當時有網民認為是誤傳，有指于朦朧前晚9時許仍上線，希望于朦朧與工作室盡快出面闢謠。

直至傍晚6時許，于朦朧工作室在微博證實他的死訊：「我們懷着無比沉痛的心情告知大家，我們深愛的朦朧，於2025年9月11日墮樓身故。經警方工作，已排除刑事嫌疑。愿逝者安息，愿生者堅強。」于朦朧的粉絲紛紛留言，心痛哀悼。

與6好友聚餐 凌晨2時反鎖房門休息

據知情人士透露，于朦朧前日與6名好友於朋友家中聚餐，至凌晨2時許，于朦朧到房間休息並反鎖房門。昨早上6時許，朋友陸續離開，當時未見他的身影。據內地傳媒報道，一名正在遛狗的鄰居見于朦朧墮樓報警，有傳在現場發現于朦朧衣袋有兩隻名貴手表，但有關手表的報道隨後被刪掉。事發現場見房間的窗紗撕開，目前警方排除刑事案件，具體原因仍在調查。

有推測醉酒出意外 有指另有隱情

于朦朧工作室暫只交代了于朦朧的死訊，未提及出事原因，對於房間的窗紗被撕開惹網民揣測，有估計是醉酒後出意外，亦有認為另有隱情。有傳媒到事發現場訪問附近的工作人員，稱事發時間為11日凌晨5點，于朦朧從5樓墮落水泥地上當場身亡。現場見該棟樓5樓有單位的窗紗破損。

工作室發文證實于朦朧死訊後，粉絲大感震驚，跟于朦朧同屆《快樂男聲》出道的寧桓宇轉發訃告悼念。

粉絲震驚 好友發文悼念

演員高泰宇發文稱：「你的笑容，永遠定格在記憶中」。在《三生三世十里桃花》合作的劉芮麟寫道：「因桃花與你相識，十年間，雖聯繫不多，但每次見你都如春風拂面，因你的溫柔與善良。朦朧，一路走好，愿你安詳。」孫茜說：「一個下午都無比心痛，不敢給你發微信，怕收不到你的回覆，印證最不好的結果。太多朋友們都在盼着你闢謠。」

王鏘表示前幾日跟于朦朧見面，當時他還是嘻嘻哈哈的，沒想到說走就走了，希望他在另一個世界安好。

參加《快樂男聲》出道 被封「古裝美男」

1988年出生於新疆烏魯木齊的于朦朧，畢業於北京演藝專修學院，在微博擁逾2600萬粉絲。2013年他參加《快樂男聲》獲北京賽區冠軍、全國第10名出道。

于朦朧參演過不少電視劇及網劇，他的古裝扮相俊俏，被封為「古裝美男」。2015年他在《太子妃升職記》飾演「九王」齊翰受觀眾注目，2017年演出《三生三世十里桃花》，飾演楊冪的哥哥白真爆紅，還有《軒轅劍之漢之雲》、《新白娘子傳奇》飾演許仙，還未播出有《長夜行》及《大中醫》等。

