【開箱】《戰酋》 「水行俠」拍夏威夷版權力遊戲

真人真事改編 主角曾到澳門

《戰酋》根據真實事件改編，講述18世紀末的夏威夷群島四大王國：夏威夷、茂宜、歐胡和考艾，正處於戰爭狀態； 以戰酋卡也拿（積遜莫瑪飾）為主軸，講述他曾隨英國商船在外遊歷多時，重返故鄉後參與一場血腥的統一戰役，卻在最後關頭反對卡美哈梅哈的統一行動。

此劇以積遜莫瑪飾演的卡也拿為主角，歷史上真有其人；根據商船船長John Meares的記載，卡也拿身高近6呎5吋，四肢肌肉線條發達如大力士般雄壯，舉止充滿尊嚴，散發一種與衆不同的氣質。他隨Meares的商船足迹曾遠至廣東及澳門，又到過菲律賓及阿拉斯加等地。

《戰酋》人物衆多，關係複雜，加上角色名難記又長，夾雜夏威夷語與英語對白，很容易讓觀衆棄劇；不過取景地風光如畫，每集不缺動作戲及激烈戰爭場面，能熬過首半小時其實會漸入佳境。此劇亦如積遜莫瑪主演《權力遊戲》般，除了埋身肉搏的動作場面，還有充滿爾虞我詐政治鬥爭。故事講述戰酋卡也拿家有太太古普奧希，弟弟拿希與弟婦希姬，以及另一弟弟納馬克。他們本來自茂宜，為了和平，遷居考艾，卻無可避免被視為外人。茂宜國王卡赫基利派人召見卡也拿三兄弟，稱預言者指歐胡將攻打茂宜，而且軍力是他們兩倍，又指祭司荼毒年幼歐胡國王心智，要求卡也拿加入抵禦威脅，後者最初拒絕，但難抵對方以亡父遭遇游說，加上女預言者忠告，最終同意出征歐胡。其後卡也拿發現根本沒有祭司，歐胡也沒有要攻打茂宜，一切只是卡赫基利迫使他一同沾血的詭計。

爛番茄網站高評分

卡赫基利派員追捕卡也拿等人，後者與古普奧希等失散，卡也拿其後躲到山洞，認識了卡阿胡曼努，後者是戰酋的女兒，並被安排嫁給夏威夷島的卡美哈梅哈，亦即後來統一夏威夷的重要人物。此劇另一支線講述卡也拿逃避卡赫基利的士兵追捕，寡不敵衆下跳海，被白人的商船救起，展開周遊列國的生活，學會了英語及開槍，並見識奴隸制度的殘暴不仁、殖民暴力及西方的科技。他跟非裔船員東尼建立深厚友情，盡見卡也拿義氣一面，即使船快開，當東尼落入奴隸商之手，他依然選擇先找到朋友，堅持齊上齊落。劇中用大概一集時間講述卡也拿在外迅速學會英語，可說不可思議，也可視為劇情發展迅速；但正因這段遊歷，才讓卡也拿有不同於族人的視野，也預見了殖民者遲早伸手到夏威夷。據悉有份參與監製及編劇工作的積遜莫瑪，最初故事以卡美哈梅哈為主，及後改由卡也拿視角出發，大該也看準他的文化衝擊與戲劇效果更強。

歷來以夏威夷為背景的電影不少，但講述當地原住民歷史的電影或劇集卻不多，《戰酋》行出了漂亮的第一步，至少在爛番茄網站影評分數達93%，觀衆好感度亦有80%，成績相當不錯。