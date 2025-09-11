明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【開箱】《戰酋》 「水行俠」拍夏威夷版權力遊戲

【明報專訊】現年46歲的《MINECRAFT：我的世界大電影》積遜莫瑪（Jason Momoa），蜚聲國際大概始於《水行俠》，但看過《權力遊戲》都不會忘記他在首季的突出表現。父親是夏威夷原住民的積遜，10年前已想回到根源，把18世紀夏威夷由分裂到團結的經過拍成劇集《戰酋》（Chief of War），重塑一段被忽視的美國歷史，8月1日在影視串流平台Apple TV+首播，下周五（19日）將迎來第9集大結局。

真人真事改編 主角曾到澳門

《戰酋》根據真實事件改編，講述18世紀末的夏威夷群島四大王國：夏威夷、茂宜、歐胡和考艾，正處於戰爭狀態； 以戰酋卡也拿（積遜莫瑪飾）為主軸，講述他曾隨英國商船在外遊歷多時，重返故鄉後參與一場血腥的統一戰役，卻在最後關頭反對卡美哈梅哈的統一行動。

此劇以積遜莫瑪飾演的卡也拿為主角，歷史上真有其人；根據商船船長John Meares的記載，卡也拿身高近6呎5吋，四肢肌肉線條發達如大力士般雄壯，舉止充滿尊嚴，散發一種與衆不同的氣質。他隨Meares的商船足迹曾遠至廣東及澳門，又到過菲律賓及阿拉斯加等地。

《戰酋》人物衆多，關係複雜，加上角色名難記又長，夾雜夏威夷語與英語對白，很容易讓觀衆棄劇；不過取景地風光如畫，每集不缺動作戲及激烈戰爭場面，能熬過首半小時其實會漸入佳境。此劇亦如積遜莫瑪主演《權力遊戲》般，除了埋身肉搏的動作場面，還有充滿爾虞我詐政治鬥爭。故事講述戰酋卡也拿家有太太古普奧希，弟弟拿希與弟婦希姬，以及另一弟弟納馬克。他們本來自茂宜，為了和平，遷居考艾，卻無可避免被視為外人。茂宜國王卡赫基利派人召見卡也拿三兄弟，稱預言者指歐胡將攻打茂宜，而且軍力是他們兩倍，又指祭司荼毒年幼歐胡國王心智，要求卡也拿加入抵禦威脅，後者最初拒絕，但難抵對方以亡父遭遇游說，加上女預言者忠告，最終同意出征歐胡。其後卡也拿發現根本沒有祭司，歐胡也沒有要攻打茂宜，一切只是卡赫基利迫使他一同沾血的詭計。

爛番茄網站高評分

卡赫基利派員追捕卡也拿等人，後者與古普奧希等失散，卡也拿其後躲到山洞，認識了卡阿胡曼努，後者是戰酋的女兒，並被安排嫁給夏威夷島的卡美哈梅哈，亦即後來統一夏威夷的重要人物。此劇另一支線講述卡也拿逃避卡赫基利的士兵追捕，寡不敵衆下跳海，被白人的商船救起，展開周遊列國的生活，學會了英語及開槍，並見識奴隸制度的殘暴不仁、殖民暴力及西方的科技。他跟非裔船員東尼建立深厚友情，盡見卡也拿義氣一面，即使船快開，當東尼落入奴隸商之手，他依然選擇先找到朋友，堅持齊上齊落。劇中用大概一集時間講述卡也拿在外迅速學會英語，可說不可思議，也可視為劇情發展迅速；但正因這段遊歷，才讓卡也拿有不同於族人的視野，也預見了殖民者遲早伸手到夏威夷。據悉有份參與監製及編劇工作的積遜莫瑪，最初故事以卡美哈梅哈為主，及後改由卡也拿視角出發，大該也看準他的文化衝擊與戲劇效果更強。

歷來以夏威夷為背景的電影不少，但講述當地原住民歷史的電影或劇集卻不多，《戰酋》行出了漂亮的第一步，至少在爛番茄網站影評分數達93%，觀衆好感度亦有80%，成績相當不錯。

相關字詞﹕開箱 影視串流平台Apple TV+ 戰酋 積遜莫瑪

上 / 下一篇新聞