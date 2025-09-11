明報新聞網
娛樂

《星期三2》下滑逾四成仍稱霸Netflix收視榜 《Kpop獵魔女團》邁向3億觀看次數刷新紀錄

【明報專訊】影視串流平台Netflix昨公布9月1至7日的一周收視，《星期三》第2季下半部4集本月3日上架，5日錄得2820萬觀看次數，稱霸英語節目收視榜，亦是上周最多人收看的節目；儘管下半部有百變天后Lady Gaga客串，但比上半部8月首播時錄得5000萬觀看次數，收視下滑超過四成。有美媒指雖然仍需待91日計算收視期限，才能知道第2季成績是否遜於上季以2.52億觀看次數成為Netflix史上最高收視英語節目，但第2季下半部宣傳聲勢較弱，質疑分兩部分推出亦影響觀衆追看意欲。另外，《星期三》首季亦上榜，佔第6位。《我與華特家男孩的生活2》以1090萬觀看次數位列亞軍，首季則佔第5位。《頭號人質》及紀錄片集《颶風卡特里娜：警世洪災》則分佔季殿軍。

西班牙劇《雙墳》以910萬觀看次數蟬聯非英語節目榜冠軍；上周共3齣韓劇打入前10位置：《暴君的廚師》、《夢想成為律師的律師們》及《家母螳螂》順次佔亞季及第7位。日本動畫亦有好成績，《DAN DA DAN》、《薰香花朵凜然綻放》、《坂本日常》分佔第5、6及第9位。英語電影方面，動畫《Kpop獵魔女團》從之前一周3010萬的高位回落，但仍錄得2540萬觀看次數，穩守亞軍位置；累計2.91億觀看次數，距離計算收視限期尚餘一星期，要破3億觀看次數，尚餘不足千萬，若《Kpop獵魔女團》保持播出以來的穩定走勢，要再刷新紀錄應該難度不大。

《捲捲初戀》非英語電影榜稱冠

非英語電影方面，韓片《捲捲初戀》以820萬觀看次數登頂，德國《危情島墜》及土耳其《棄子》分佔亞季，但十大榜上印度片佔5席，成績最佳，《孟買勇警》、《離岸王朝》、《都會戀愛日常》及《德黑蘭》順次佔第4至第7位，《Maa》則位列第9。



