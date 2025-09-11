《星期三2》下滑逾四成仍稱霸Netflix收視榜 《Kpop獵魔女團》邁向3億觀看次數刷新紀錄

西班牙劇《雙墳》以910萬觀看次數蟬聯非英語節目榜冠軍；上周共3齣韓劇打入前10位置：《暴君的廚師》、《夢想成為律師的律師們》及《家母螳螂》順次佔亞季及第7位。日本動畫亦有好成績，《DAN DA DAN》、《薰香花朵凜然綻放》、《坂本日常》分佔第5、6及第9位。英語電影方面，動畫《Kpop獵魔女團》從之前一周3010萬的高位回落，但仍錄得2540萬觀看次數，穩守亞軍位置；累計2.91億觀看次數，距離計算收視限期尚餘一星期，要破3億觀看次數，尚餘不足千萬，若《Kpop獵魔女團》保持播出以來的穩定走勢，要再刷新紀錄應該難度不大。

《捲捲初戀》非英語電影榜稱冠

非英語電影方面，韓片《捲捲初戀》以820萬觀看次數登頂，德國《危情島墜》及土耳其《棄子》分佔亞季，但十大榜上印度片佔5席，成績最佳，《孟買勇警》、《離岸王朝》、《都會戀愛日常》及《德黑蘭》順次佔第4至第7位，《Maa》則位列第9。