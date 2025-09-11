明報新聞網
娛樂

坂口健太郎被指一腳踏兩船 同居女友曾致電警告「小三」永野芽郁

【明報專訊】日本雜誌《週刊文春》昨報道，《再見的延續》34歲男星坂口健太郎不僅有交往4年的造型師女友，拍拖期間還追求《工作細胞》25歲女星永野芽郁。坂口透過事務所承認曾與造型師女友同居，但目前已分手。永野芽郁方面也承認與坂口曾短暫交往，聲稱當時不知道對方有女友。

文：蘇珮欣

雜誌《週刊文春》報道，坂口健太郎有比他年長3歲的造型師女友，拍拖逾4年，並在東京同居，報道更附有兩人輪流帶愛犬散步的照片。

據報道坂口健太郎與造型師女友2019年因NTV電視台劇集《Innocence冤罪律師》初次合作而認識，女方自此擔任坂口的造型師，約2021年開始交往，坂口的朋友都知道他們是一對，據悉坂口好友兼《雨中的慾情》男星成田凌，更是他的愛情顧問。報道指由於造型師女友早屆適婚年齡，希望與坂口拉埋天窗，還主動向外宣稱要跟坂口結婚，透露雙方家長已見面。

兩度合演電影 同任品牌大使

《週刊文春》指坂口健太郎與女友交往期間，另外追求永野芽郁。二人先後合演電影《假面病棟》及《俺物語！！》，永野與坂口先後成為時尚品牌Prada的宣傳大使，2022年兩人在Prada活動重逢，感情迅速升溫。永野曾向身邊好友表示，「坂口在瘋狂追求我」、「我們要結婚了，被發現也沒關係」，甚至毫不避嫌在公眾場所拖手約會。報道指坂口2023年還曾低調參加永野的粉絲活動。

報道指坂口健太郎去年春天向造型師女友提出分手，承認與永野芽郁的關係，女友一度搶走坂口的手機致電永野，要求女方「別再接近我的男朋友」。報道引述相關人士稱，當時坂口很想與造型師女友分手，繼續與永野交往，但他優柔寡斷，最終分手不成。

永野芽郁稱不知坂口有女友

坂口健太郎所屬公司Tristone娛樂會長山本又一朗接受《週刊文春》訪問，承認坂口有造型師女友並同居，但未有提及永野芽郁。山本稱坂口今年春天曾向他表示，女友想結婚，但他欲專注演藝事業，暫不考慮結婚，覺得應該分手，可是開不了口，為此感到苦惱。得知《週刊文春》有相關報道後，下定決心與女友分手，現已搬出二人同居的住所，各自生活。山本說：「健太郎必須反省，因為他不想傷害女方，而不敢明確表態，某種程度上是體貼，但這種情况下，反而造成更深傷害」。《週刊文春》的記者向永野所屬事務所查問她與坂口的關係，事務所回應，「二人確實曾交往，但當時她不知道男方還與其他人拍拖」。

坂口新片參加釜山電影節

坂口健太郎近年憑韓劇《愛過之後來臨的》紅遍亞洲，連人氣女團Blackpink泰籍成員Lisa也自稱是其粉絲，邀請坂口拍攝她的新歌《Dream》MV，人氣一時無兩。他主演的新片《盤上的向日葵》定於10月31日上映，並將參加下周三開幕的第30屆釜山國際電影節「Open Cinema」單元，屆時會否亮相，備受關注。

坂口被封「晨間劇女主角殺手」

另有報道指坂口健太郎在圈中異性緣甚佳，幾乎每名合作的女星都會對他產生好感。坂口先後與《Night Doctor》波瑠及《虹色病歷簿》高畑充希傳出緋聞。由於兩人及永野芽郁均曾主演NHK電視台晨間劇，故他又被封為「晨間劇女主角殺手」。

醉酒永野曾誤叫田中圭「小健」

據《週刊文春》報道，永野芽郁與坂口健太郎分手後，去年秋天轉投《大叔的愛》已婚田中圭懷抱，但永野對坂口依然念念不忘，喝醉後把田中圭稱呼為「小健」，田中圭知二人有一段情，嘴上說「我才沒有呷醋」，其實心裏不是味兒；永野事後解釋「發音錯了，沒說清楚」。

搭上已婚田中圭 永野事業受挫

永野芽郁搭上已婚田中圭餘波未了，如今再被傳媒踢爆介入坂口健太郎與女友的感情，有網民指她的清純形象盡毁，被封為「新魔性之女」。事實上，永野與田中圭傳出不倫戀後，多個廣告代言中止，原預定演出《豐臣兄弟》等劇集要易角，事業正陷谷底。

另一方面，坂口健太郎的造型師女友，亦為田中圭工作，交情匪淺；亦有網民翻舊帳，指高畑充希與坂口拍拖5年期間，後者與永野芽郁合演《假面病棟》，見兩人過於親密而深感不安，高畑聲言不喜歡跟永野合作。高畑去年底與《Last Mile：全面引爆》岡田將生結婚，還將榮升母親。

相關字詞﹕田中圭 永野芽郁 坂口健太郎

