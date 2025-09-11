【娛樂場】《觸電》 林敏驄組「雜牌軍」電競隊奮戰追夢

《觸電》講述人到中年的車仔（林敏驄飾）因網吧租金上漲而受壓；30歲未到的電競選手邦少（柯煒林飾）正面對實力下滑的職業困境；車仔女兒霏霏（陳穎欣飾）在單親家庭長大，大學畢業逾5年，還未有過一份穩定工作。曾是動作巨星的八爺（羅莽飾），因妻子阿蘭（馮素波飾）出現腦退化，年過70歲的二人嘗試玩電子遊戲鍛煉大腦。

一張全港電競賽的徵集海報，讓想要拯救網吧的車仔決定組隊參賽。電競新丁車仔、霏霏、八爺加上急於證明自己的邦少組Happy Hour出戰爭奪50萬元獎金，4人的背景與性格各異，磨合的過程比想像艱巨，同時又各有所得，親情友情的羈絆化作電競賽場的搏殺，讓心懷夢想的他們不再抱憾。

柯煒林自嘲骨質疏鬆難展身手

片中展現現實電競比賽世界與遊戲場景交錯，有不少選手化身遊戲角色，包括動作敏捷、槍法如神的ANSONBEAN，盧慧敏穿堅甲成攻防一體的坦克型角色，蘇皓兒化身狙擊手，以及大騷肌肉的武者羅浩銘。柯煒林笑言：「後空翻、雙槍動作我好想做，但我太懶，加上有點骨質疏鬆做不到，交給ANSONBEAN！」蘇皓兒稱拍敵人四方八面衝出來，邊走邊射，「真的在遊戲世界先體驗到」。盧慧敏透露為配合戲服要攞着兩個盾，基本上雙手都用不到。

編劇稱創作過程有苦有樂

陳穎欣透露最初知道林敏驄飾演其父有點驚，伍詠薇笑稱面對林敏驄最大壓力是，「他一係唔講嘢，一講就會爆幾句畀你『歎』」。

編劇賀鑫形容《觸電》是她的大膽嘗試，「用幽默開胃、用溫情煲湯，勵志的電競比賽為主菜，戲中不同年齡層的角色都分別經歷着他們的困境，如同現實世界中的我們。當大家漸漸習慣在短片世界裏狂歡，我們還在笨拙縫製一個兩小時的電影，這過程確實孤獨且常充滿懷疑。但每當開會和寫稿時，那個『eureka moment』，就是所謂『我找到了』、『我想到了』，瞬間的通透感帶來一種近乎生理上的愉悅，還是會讓人上癮。就像故事中的『Happy Hour』戰隊，無論正在經歷什麼困境，職業、感情或是身體上的問題，還能夠一起酣暢淋漓的打比賽，就是他們的happy hour。無論你現在正在向上走還是向下走，記住，都是在向前！」

《觸電》9月18日上映