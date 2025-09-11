岑樂怡爆黃浩然常搞笑搗蛋 無牌沈殷怡演的士司機被考起

「車手」周家怡指導駕駛技術

沈殷怡自言今次為演破產的士司機，卸下一貫斯文、靚女形象，甫登場已爆粗，又應導演要求化超淡妝，無車牌的她被揸車戲分考起，全靠駕駛技術超卓的「車手」周家怡現場指導，她笑說：「家怡笑我駕駛姿勢生硬，扭軚時擺動全身好誇張，完全不似真實駕駛者，佢教完我表現好好多，我都打算去考車牌。年輕時有叛逆心態，嫌考車牌普通，走去考船牌，但船牌一直未用得上。」

岑樂怡說開工時周家怡和黃浩然會分享昔日拍戲的辛酸，還有很多求生和保養技巧，「他們說帶榻榻米墊開通宵班的重要，就是方便未埋位開工時可以隨時補眠，相比之下，體會到自己的演員生涯不算辛苦，不會再輕易放負」。

王頌茵讚歐鎮灝好自律

王頌茵劇中是歐鎮灝的律師，又是葉振弘（Marco）的家姐，笑言戲裏戲外都似跟兩弟弟相處，很容易投入角色，「Marco很貪玩，喜歡打機，George都會玩，但知道要開工就會乖，會提Marco快點埋位」。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳