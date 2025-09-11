岑樂怡爆黃浩然常搞笑搗蛋 無牌沈殷怡演的士司機被考起

【明報專訊】岑樂怡（阿妹）、沈殷怡（Shirley）、王頌茵（Kathy仔）參演ViuTV劇《翻盤下半場》，3人圍繞主角「仇強」黃浩然與太太周家怡、兒子歐鎮灝（George）一家三口身邊。岑樂怡大爆黃浩然真人屬「搞笑底」，對他又愛又恨，「拍緊深情戲，浩然前輩在旁搞笑，的確令我放鬆少少，但有少少曳，好彩我都守得住，能繼續喊住拍落去」。沈殷怡反而多得救星黃浩然，用搞笑化解尷尬氣氛，「我和浩然前輩拍接吻戲，雖然是蜻蜓點水，心情依然緊張，行幾步路都亂晒籠，他很懂得搞笑，化解尷尬氣氛，一take過完成」。
「車手」周家怡指導駕駛技術
沈殷怡自言今次為演破產的士司機，卸下一貫斯文、靚女形象，甫登場已爆粗，又應導演要求化超淡妝，無車牌的她被揸車戲分考起，全靠駕駛技術超卓的「車手」周家怡現場指導，她笑說：「家怡笑我駕駛姿勢生硬，扭軚時擺動全身好誇張，完全不似真實駕駛者，佢教完我表現好好多，我都打算去考車牌。年輕時有叛逆心態，嫌考車牌普通，走去考船牌，但船牌一直未用得上。」
岑樂怡說開工時周家怡和黃浩然會分享昔日拍戲的辛酸，還有很多求生和保養技巧，「他們說帶榻榻米墊開通宵班的重要，就是方便未埋位開工時可以隨時補眠，相比之下，體會到自己的演員生涯不算辛苦，不會再輕易放負」。
王頌茵讚歐鎮灝好自律
王頌茵劇中是歐鎮灝的律師，又是葉振弘（Marco）的家姐，笑言戲裏戲外都似跟兩弟弟相處，很容易投入角色，「Marco很貪玩，喜歡打機，George都會玩，但知道要開工就會乖，會提Marco快點埋位」。