娛樂

親解《九龍城寨之圍城》疑團 鄭保瑞認拍《龍頭》《終章》有包袱

【明報專訊】《九龍城寨之圍城》去年上映票房逾一億，導演鄭保瑞正籌備開拍前傳《龍頭》和《終章》，按計劃先拍《終章》。鄭保瑞早前接受翟浩然主持的網上頻道「浩然正戲」訪問，提到城寨四子的造型設計，稱「四仔」張文傑知道要戴面罩時，有問是否由頭戴到尾，當時他對張文傑說面罩是靈魂，對他有幫助，適當時機會讓他露面，「四仔最後亦脫罩露面，現在仍考慮《終章》中四仔會否再戴面罩」。

龍捲風起初不知陳洛軍身分

《龍頭》雲集一眾前輩演員，從年齡角度考慮，鄭保瑞承認曾想過先拍《龍頭》，不過《終章》和《龍頭》開拍時間不會相隔太遠，劇本是同步創作，因兩片的細節與人物關係是互扣影響。有人對《九龍城寨之圍城》有疑問，好奇龍捲風（古天樂飾）是否一早知道陳洛軍（林峯飾）是故人陳占（郭富城飾）的兒子？鄭保瑞說：「龍捲風最初並不知情，直至一次與任賢齊演的狄秋、黃德斌演的Tiger哥飯敘時，才得悉陳洛軍身分，若他早知道便不會讓陳洛軍在飯局出現。龍捲風在飯局知道真相後，即時要未到場的陳洛軍等人去別處開餐。」他稱由於其中一幕龍捲風幫陳洛軍剃鬚，剪接他當年為陳占剃鬚，龍捲風只是想起朋友，可能這幕令觀眾混淆了。

漫畫作者見陳洛軍造型感愕然

鄭保瑞稱拍《九龍城寨之圍城》時只想盡力做，不敢有太大信心，當時心情是淆底的，因新一代觀眾不認識九龍城寨、原著漫畫，以及小說非十分流行，「擔心被漫畫迷鬧跟原著不符，《九龍城寨》漫畫作者司徒劍僑最初見林峯的陳洛軍造型也感愕然」。他表示《九龍城寨》的成功是時勢，若早幾年開拍，單是四子的卡士已沒有老闆肯投資，至近年需要新面孔拍得成，又承認再拍《城寨》系列有包袱，「因為受歡迎，現在的《城寨》不單是我的，也屬於觀眾，拍攝時會考慮是否觀眾想看的，但又不能只拍觀眾想看的，也要滿足自己的創作，會想如何給觀眾驚喜與感動」。

娛樂組

相關字詞﹕九龍城寨之圍城 鄭保瑞

