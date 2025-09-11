商人陳燿陽否認恐嚇襲擊兩罪 前港姐李明慧供稱遭被告持刀架頸

記者：楊志權

攝影：鍾偉茵

58歲被告陳燿陽，報稱商人，被控今年1月21日在赤柱赤柱村道50號某單位，威脅陳李明慧會使其人身遭受損害，意圖使她受驚，並於同日同地襲擊她，對她造成身體傷害。前刑事檢控專員、資深大律師梁卓然為陳燿陽抗辯，指辯方爭議李明慧的證供是否可信。控方傳召李明慧作供，夫婦在庭上碰面，沒有對望。

李錄被告掃物品遭搶手機

李明慧供稱與被告育有17歲一子一女，涉案寓所是一棟3層高洋屋。事發前一天，被告要求女兒出席他與友人聚餐，李明慧因為沒有即時答覆被告，惹怒被告。事發當日早上，李明慧打算解決兩人之間的問題，惟被告發怒後在他專屬房間（mancave）、走廊及睡房內不斷掃倒物品。李明慧驚慌且將眼前亂象拍下，欲通知其母報警，被告見狀與李明慧爭奪手機，被告事敗，擸起一把約20厘米長刀，從後架在李的頸上。李明慧吃驚並呼叫外傭助她脫險，被告放手後致電某人，並向李明慧表示：「I'm gonna kill you before you can tell them。」（我會在你告訴別人前殺死你）。李明慧的家人報警，並發現其頸部及手臂有瘀傷。

李向警員稱被告藏吸毒用具

警察接報到場，李明慧舉報被告的專屬房間內藏刀具、藥物和吸毒用具（drug paraphernalia），惟警員稱需先落案才能搜屋，又稱她一旦錄取口供，事件會一發不可收拾；李明慧希望大事化小，沒有落案。同日李明慧收拾行李離開寓所，當發現仍有個人物品未被帶走，被告阻擋她進屋，更稱會燒掉李的物品，抹去李的痕迹，雙方再次爭執，最終李明慧自行前往警署落案。

李被質疑管有需醫生處方安眠藥

辯方盤問時，問及李明慧是否患失眠，且管有一類需由醫生處方的安眠藥物。由於沒有處方下管有相關藥物可招致起訴，此時，裁判官提醒李明慧有權不回答問題，李明慧經諮詢同行律師後選擇不回答。辯方指服用該安眠藥有失憶及幻覺副作用；李明慧稱不知道。

辯方又問李是否知道被告與他胞兄陳燿璋正競爭家族信託的地位，被告一旦罪成可能無法擔任家族公司的董事；李明慧稱不同意。辯方質疑兩人爭執期間，李將被告工作時使用的手提電腦摔在枱面，此舉會激起被告憤怒；李明慧稱力度不足以打爛手提電腦，她只是讓被告冷靜下來。李今續作供。

【案件編號：ESCC 224/25】