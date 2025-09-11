李聖經曬廣東話派心冧港迷 劉俊謙勤鍛煉候命拍《終章》

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

李聖經穿上淡粉紅色晚裝登場，甫亮相微笑揮手，面對鏡頭不停擺心心、單眼兼派飛吻冧粉絲，並以廣東話說：「大家好。」她接受大會司儀訪問，透露上月度過35歲生日，再次來港見到粉絲好開心。李聖經提到拍《善良的他》時，大家都努力盼拍出一部好作品，視拍檔李棟旭如哥哥，跟其他演員感覺像一家人。李聖經稱夢寐以求參演舞台劇，經多次艱難試鏡後，參與音樂劇《阿拉丁》，演茉莉公主一角，公演獲不俗評價，「除心情興奮外，知道能夠參演難以置信，覺得自己有責任要盡力演好角色。她臨離開前再次說很愛大家，還走向粉絲群企定任影，揮手講拜拜，表現親民。

傳與侯雯元分手 鍾楚曦未有受訪

內地報道指鍾楚曦近日取消關注男友侯雯元，兩人多時未有互動放閃，盛傳已分手。沒有接受傳媒訪問的鍾楚曦狀態不錯，似乎未受分手傳聞影響心情，接受大會司儀訪問時，透露早前完成一套有關法律題材的新劇，角色和故事有些特別，期待盡快播出。

劉俊謙讚女友蔡思韵廚藝了得

劉俊謙自稱比較簡單，不太重視物質，沒有太多手表私人珍藏，戴表只為因應場合需要和裝飾襯衫。9月26日生日的他未有計劃買禮物給自己，透露在工作中度過，「與女友（蔡思韵）各有各忙，會夾一日慶祝生辰，她間中也愛玩驚喜。她廚藝不錯，由她負責下廚簡單食餐飯已開心」。問到幾時拍《九龍城寨之圍城》前傳《終章》？劉俊謙稱未知何時開工，現勤力運動鍛煉身體做好準備。胡子彤拍《九龍城寨之圍城》跟伍允龍對打，被對方踢傷下巴，入院縫10多針留疤痕，劉俊謙承認拍《九龍城寨之圍城》時也有受傷撞瘀，甚至少了忽肉，身為演員必須在安全情况下盡量做好角色，不會因怕受傷而太惜身。

Tyson Yoshi喜獲花名Tiramisu

品牌派對約晚上7時開始，Tyson Yoshi（程浚彥）獨自到場，表示太太Christy另有工作在身，自爆收藏不少名表，亦有贈愛妻。他早前大手筆購買名表贈員工，解釋因員工的工作表現好才送表，承諾如果下次在啟德的主場館開騷，願意再重賞，謙稱非絕世好老闆，「買禮物視乎我當時的心水喜好，之前Star Hall騷送銀器，試過送員工一部價值幾萬的古董車。當然要他們表現好才送，他們是絕世好員工，值得的」。

近期網上熱議「香港樂壇新四大天王」，有網友提到是姜濤、Tiramisu和張天賦（MC），Tiramisu被猜是Tyson Yoshi。對於新花名「Tiramisu」，Tyson Yoshi很受落，大讚幾搞笑，覺得無傷大雅。有網民表示第四名天王是林家謙，Tyson Yoshi笑言：「去意大利我最喜歡吃的甜品就是Tiramisu，所以不介意被講。至於另一名新四大天王，講林家棟嘛！不知應該用什麼甜品名做代號，剛剛見他（林家謙）在社交網提洗衣珠，懷疑他想進軍家品界做代言人。」

鄧麗欣讚男友愛陪長輩好孝順

鄧麗欣自爆最近受男友Bryan影響，開始喜歡研究手表被導「入坑」，不介意戴同系列的情侶表。中秋節將至，鄧麗欣暫時未有特別計劃，爆男友不用等到節日，會主動約長輩食飯，還大讚男友貼心，「他為人孝順，加上他的媽咪在台灣，所以有責任多陪伴。下周我去澳門開騷，男友一定會捧場，其實他歌喉不錯，讀書時曾經參加歌唱比賽，之前做拉闊騷，佢有陪我練合唱歌，現在他喜歡唱MC的歌，廣東話有進步，但不打算請他上台做嘉賓」。

胡杏兒留珍藏腕表給3子

胡杏兒手戴丈夫李乘德的珍藏腕表到場，稱夫妻同樣熱愛收藏手表保值，以及獎勵自己辛勤工作。她提到1999年參選香港小姐獲獎禮物之一是今次品牌腕表，珍藏至今，「打算預留珍藏給3個兒子，萬一未來新抱看中我的港姐禮物，如果她夠乖，會考慮轉贈，可以傳承下去」。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com