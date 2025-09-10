【開箱】《8號出口》二宮和也迷失車站 逃出人生困境

路牌列明逃脫方法

《8號出口》屬於步行模擬遊戲，兩年前由獨立遊戲開發者KOTAKE CREATE推出，以日本地下鐵車站內一條看似尋常的行人通道為背景，玩家置身其中，無論向前或向後走，總會回到起點，彷彿被困在無限輪迴的地下迷宮。直至玩家發現在起點的牆上，標示「0號出口」的指示牌旁邊，清楚列明逃脫方法：「一，不要忽視任何異常；二，如發現任何異常，立即回頭；三，如沒發現任何異常，不要回頭；四，從8號出口離去。」玩家只需背熟通道內每個細節，尋找各種異常，例如消失的門把手、燈箱廣告牌內容等，才能通往下一個號碼的出口，否則打回原形。連續8次過關，即可抵達「8號出口」重獲自由。截至2025年4月止，遊戲下載次數已突破170萬，創下個人開發遊戲的成功例子。

「異常」反映心理陰影

電影跟足原著，二宮和也飾演「迷路的男人」，故事講述他走進「8號出口」通道，途中遇上禿頭大叔（河內大和飾）、男童（淺沼成飾）及女高中生（花瀨琴音飾）。二宮和也必須在通道找出異常才能逃脫。電影長約95分鐘，把地下鐵車站塑造成「恐怖迷宮」，內容不涉血腥暴力，單靠密室帶來的壓迫感，以及重複單調的音效，足以令人窒息，如墮伸手不見五指的迷霧。電影另一重點是無限循環的通道中，每次出現不同「異常」，時而簡單時而複雜，有些「異常」直接反映二宮的心理陰影，編劇頗有心思。

《8號出口》並非單靠嚇人為樂，同時探討社會問題。川村元氣透過電影把「罪惡感」具體化。電影開場提到二宮和也在繁忙時間乘搭地下鐵，車廂擠滿乘客，嬰兒突然嚎啕大哭，年輕母親未能制止，暴躁的西裝男高聲指罵，卻無人代她招架。與此同時，二宮接到前女友（小松菜奈飾）來電，自稱懷有身孕，他還未懂回應，卻已陷入通道迷宮。

鼓勵勇敢面對「異常」

導演透過這條通道的「異常」，既反映二宮和也內心潛藏的罪惡感，亦嘲諷我們在現實生活遇上「不對」情况，大多選擇視而不見，若能勇敢面對，便可走向光明。戲中二宮對未來猶豫不決，成為通道的迷失者，偶爾聽到嬰兒哭聲、女友來電等「異常」，都令他進退維谷，因此《8號出口》不單是一場折磨意志的生存遊戲，更是讓二宮自省的人生旅程。

二宮和也在《8號出口》幾乎由頭演到尾，他亦帶出不同感覺，由最初的疑惑，到害怕、生氣、振作，繼而努力逃生，每個階段都演繹很好；二宮更參與劇本創作，他說：「這個遊戲本身就很有趣，我覺得很適合拍成電影。」

上映日期：9月4日