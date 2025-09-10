Travis Japan想來港拍槍戰戲

談到去年來港開騷，翻唱本地男團MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）歌曲《Megahit》，今次將邀請香港的舞蹈團及小朋友一起表演，期待合作順利。Travis Japan早前到美國巡唱，宮近海斗爆料指松田元太遺失手機，他說：「我們翻查手機定位，發現它在一個我們從沒到過、距離3小時車程的地方。」松田續說：「正想放棄之際，收到好心人聯絡，親自交還手機，真的非常感謝。」

七五三掛龍也早前參演日劇《和我老公結婚吧》，表示能與佐藤健合作感高興，「他更請我吃飯，真的非常榮幸。他演戲時氣場很強，讓我獲益不少。」

另一方面，松田元太早前與男團Kis-My-Ft2合拍旅遊節目，他想與更多前輩合作，例如Hey!Say!JUMP成員山田涼介、timelesz的菊池風磨、「嵐」二宮和也等，「其實我最喜歡Justin Bieber，經常聽他的歌，想跟他一起去箱根旅行」，隊友聞言即說「不可能」，紛紛出言制止他，場面搞笑。

記者：蘇珮欣

場地提供：二務所Emo Club