Travis Japan想來港拍槍戰戲

【明報專訊】日本男團Travis Japan昨晚（9日）在亞洲國際博覽館舉行世界巡迴演唱會《Travis Japan World Tour 2025 VIIsual》香港站，成員吉澤閑也、松倉海斗、中村海人、宮近海斗、七五三掛龍也、松田元太及川島如惠留前日率先接受本地傳媒訪問。7子數度訪港，遊覽不少景點，七五三掛龍也遺憾表示未曾上山頂，最想坐纜車；川島如惠留早前演出舞台劇《英雄本色》，以灣仔為背景，希望實地「朝聖」，如果有機會的話，全員在港拍槍戰戲。提到8號風球當日抵港，中村海人聽聞香港有句俗語「貴人出門招風雨」，想想也覺不錯。
談到去年來港開騷，翻唱本地男團MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）歌曲《Megahit》，今次將邀請香港的舞蹈團及小朋友一起表演，期待合作順利。Travis Japan早前到美國巡唱，宮近海斗爆料指松田元太遺失手機，他說：「我們翻查手機定位，發現它在一個我們從沒到過、距離3小時車程的地方。」松田續說：「正想放棄之際，收到好心人聯絡，親自交還手機，真的非常感謝。」
七五三掛龍也早前參演日劇《和我老公結婚吧》，表示能與佐藤健合作感高興，「他更請我吃飯，真的非常榮幸。他演戲時氣場很強，讓我獲益不少。」
另一方面，松田元太早前與男團Kis-My-Ft2合拍旅遊節目，他想與更多前輩合作，例如Hey!Say!JUMP成員山田涼介、timelesz的菊池風磨、「嵐」二宮和也等，「其實我最喜歡Justin Bieber，經常聽他的歌，想跟他一起去箱根旅行」，隊友聞言即說「不可能」，紛紛出言制止他，場面搞笑。
記者：蘇珮欣
場地提供：二務所Emo Club
