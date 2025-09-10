明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

里安納度試食大麻拍《一戰再戰》 辭演《一舉成名》苦等28年終與保羅安德遜合作

【明報專訊】《黑金風雲》導演保羅安德遜（Paul Thomas Anderson）自編自導，《復仇勇者》金像影帝里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）主演動作片《一戰再戰》（One Battle After Another），將於本月26日在美國開畫，香港提前一天上映。前晚在洛杉磯舉行世界首映禮上，里安納度自爆為了演好「廢佬」角色，透過方法演技，嘗試吸食大麻，「可是吸毒後根本演不到戲」。

《一戰再戰》首映禮星光熠熠，除了里安納度外，同片拍檔包括兩屆金像影帝辛潘（Sean Penn）、《毒網》班尼斯奧迪多路（Benicio Del Toro）、《一千零一》堤亞娜泰勒（Teyana Taylor）及《辣手刑警2》雷珍娜荷爾（Regina Hall）等均有出席，電影改編自美國作家Thomas Pynchon於1990年出版小說《Vineland》，故事講述前革命分子阿卜（里安納度飾）躲在森林撫養女兒維拉，16年後宿敵（辛潘飾）重出江湖，為了營救失蹤愛女，他跟一班舊同袍再次聚首，了斷昔日恩怨。據報《一戰再戰》製作費達1.75億美元（約13.6億港元），成為導演保羅從影以來成本最高的電影，預計票房收3.5億美元（約27.2億港元）才可收支平衡。

麥克華堡執二攤

里安納度與保羅首度合作《一戰再戰》，其實二人早有淵源，1997年上映《一舉成名》原本意屬前者演出，他看罷劇本亦考慮接拍，卻因與《鐵達尼號》撞期而被迫辭演，改由《變形金剛》麥克華堡（Mark Wahlberg）頂替。估不到相隔28年後才有機會碰頭，難怪里安納度表示首日踏足片場，心情忐忑不安，他在紅地氈接受美媒Variety訪問時稱：「直至午餐過後，情緒總算平復，因為一旦拍戲，根本無暇讓人緊張。」

里安納度強調，只要是保羅執導的任何電影，他都樂意演出，「保羅是個獨一無二、有趣，而且偉大的導演，我很高興能夠參與《一戰再戰》」。為了揣測阿卜心態，里安納度表示從高安兄弟執導、謝夫布烈治（Jeff Bridges）在《大保齡離奇綁架案》扮演無業遊民「督爺」汲取靈感，事緣兩者同樣頹廢，整日躲在家中吸食大麻，於是透過方法演技，拍攝前有樣學樣，結果證實無效，他笑說：「吸毒後根本演不到戲。」

在世界首映禮舉行前一晚，保羅邀請兩屆金像導演史匹堡（Steven Spielberg）出席《一戰再戰》另一場放映會，後者表示已看過此片3次，讚不絕口：「我的天！這是多麼瘋狂的電影，頭一小時的動作場面已比保羅所有電影加起來還要多，實在太精彩了！」保羅自稱深愛原著，多年前已決定改編拍成電影，「當我成為父親後，對於主角父女的感情有更深刻體會，我試着從小說汲取所需的東西，然後尋找屬於自己的道路，讓它朝着正確方向發展」。

對於選角問題，保羅坦承創作劇本初期，已認定里安納度和辛潘擔綱，「由我入行開始，已渴望跟辛潘合作，直至《甘草薄餅》終於圓夢」，史匹堡亦對辛潘有讚無彈：「我認為《一戰再戰》是他從影以來最佳演出。」

相關字詞﹕史匹堡 麥克華堡 雷珍娜荷爾 堤亞娜泰勒 班尼斯奧迪多路 辛潘 一戰再戰 里安納度狄卡比奧 保羅安德遜

上 / 下一篇新聞