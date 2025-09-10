里安納度試食大麻拍《一戰再戰》 辭演《一舉成名》苦等28年終與保羅安德遜合作

《一戰再戰》首映禮星光熠熠，除了里安納度外，同片拍檔包括兩屆金像影帝辛潘（Sean Penn）、《毒網》班尼斯奧迪多路（Benicio Del Toro）、《一千零一》堤亞娜泰勒（Teyana Taylor）及《辣手刑警2》雷珍娜荷爾（Regina Hall）等均有出席，電影改編自美國作家Thomas Pynchon於1990年出版小說《Vineland》，故事講述前革命分子阿卜（里安納度飾）躲在森林撫養女兒維拉，16年後宿敵（辛潘飾）重出江湖，為了營救失蹤愛女，他跟一班舊同袍再次聚首，了斷昔日恩怨。據報《一戰再戰》製作費達1.75億美元（約13.6億港元），成為導演保羅從影以來成本最高的電影，預計票房收3.5億美元（約27.2億港元）才可收支平衡。

麥克華堡執二攤

里安納度與保羅首度合作《一戰再戰》，其實二人早有淵源，1997年上映《一舉成名》原本意屬前者演出，他看罷劇本亦考慮接拍，卻因與《鐵達尼號》撞期而被迫辭演，改由《變形金剛》麥克華堡（Mark Wahlberg）頂替。估不到相隔28年後才有機會碰頭，難怪里安納度表示首日踏足片場，心情忐忑不安，他在紅地氈接受美媒Variety訪問時稱：「直至午餐過後，情緒總算平復，因為一旦拍戲，根本無暇讓人緊張。」

里安納度強調，只要是保羅執導的任何電影，他都樂意演出，「保羅是個獨一無二、有趣，而且偉大的導演，我很高興能夠參與《一戰再戰》」。為了揣測阿卜心態，里安納度表示從高安兄弟執導、謝夫布烈治（Jeff Bridges）在《大保齡離奇綁架案》扮演無業遊民「督爺」汲取靈感，事緣兩者同樣頹廢，整日躲在家中吸食大麻，於是透過方法演技，拍攝前有樣學樣，結果證實無效，他笑說：「吸毒後根本演不到戲。」

在世界首映禮舉行前一晚，保羅邀請兩屆金像導演史匹堡（Steven Spielberg）出席《一戰再戰》另一場放映會，後者表示已看過此片3次，讚不絕口：「我的天！這是多麼瘋狂的電影，頭一小時的動作場面已比保羅所有電影加起來還要多，實在太精彩了！」保羅自稱深愛原著，多年前已決定改編拍成電影，「當我成為父親後，對於主角父女的感情有更深刻體會，我試着從小說汲取所需的東西，然後尋找屬於自己的道路，讓它朝着正確方向發展」。

對於選角問題，保羅坦承創作劇本初期，已認定里安納度和辛潘擔綱，「由我入行開始，已渴望跟辛潘合作，直至《甘草薄餅》終於圓夢」，史匹堡亦對辛潘有讚無彈：「我認為《一戰再戰》是他從影以來最佳演出。」