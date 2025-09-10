【娛樂場】《曖昧2025 Version》 楊丞琳重錄經典歌跟自己和解

20年後，已為人妻的楊丞琳進錄音室重錄這首「刻進DNA」的歌，「一開始很怕，怕辜負經典，因為一直唱live，很久沒有聽過它原本的樣子了」。錄音時，她發現20年的人生歷練，早已把當年的「曖昧」釀成了更通透的「釋然」，並很重視這份「時間的禮物」，由選製作人到親自配唱，從編曲方向到情感拿揑，以創作人而非歌手的視角重新解構歌曲。

唱第一句歌詞哽咽停錄

「高效完美主義者」的楊丞琳錄製《曖昧2025Version》過程中，意外跟自己「和解」，錄音時刻意打破「完美」，「20年前的我總想着『要唱到100分』，現在我發現，最動人的恰恰是『不完美』的真實」。她錄第一句歌詞時，因哽咽而暫停，「唱到『曖昧讓人受盡委屈』，突然就紅了眼眶」。楊丞琳很快調整狀態，「這首歌不該有『遺憾』的情緒，它該是『釋然』的狀態」。為了讓情感更自然，她最後選擇「一氣呵成」錄製完整句子，非拼接零散的「完美音符」。

結他手出身的陳君豪為《曖昧2025Version》編曲，最初跟楊承琳都背負着怕搞砸經典的壓力，之後楊丞琳的一句話打消了顧慮，「我們不是要和2005年的《曖昧》比較，是要創造屬於2025年的《曖昧》」。楊丞琳建議陳君豪大膽摒棄原版的鋼琴主軸，轉而以結他為基底，用撥弦勾勒出「時光沉澱」的質感，結他的音色更有故事感，像在訴說20年的光陰。

20年後唱不出當年的青澀

楊丞琳聆聽原版音源時感慨，「即便是同一個人唱這首歌，20年前的我，現在不可能再複製了。就算刻意模仿，也唱不出當年的青澀，時間早就幫我『重置』了」。當20年前的青春記憶與20年後的成熟心境在歌聲中相遇，《曖昧2025Version》不單是經典重置，更是一場關於成長、釋然與自我和解的音樂儀式。