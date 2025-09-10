明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【娛樂場】《曖昧2025 Version》 楊丞琳重錄經典歌跟自己和解

【明報專訊】台灣女星楊丞琳2005年推出首張個人專輯《曖昧》，同名歌曲成代表作，近日推出單曲《曖昧2025 Version》賀作品面世20周年。當年被封「可愛教主」的她帶着少女的青澀與忐忑，將「友達以上，戀人未滿」的微妙情愫唱得細膩動人。

20年後，已為人妻的楊丞琳進錄音室重錄這首「刻進DNA」的歌，「一開始很怕，怕辜負經典，因為一直唱live，很久沒有聽過它原本的樣子了」。錄音時，她發現20年的人生歷練，早已把當年的「曖昧」釀成了更通透的「釋然」，並很重視這份「時間的禮物」，由選製作人到親自配唱，從編曲方向到情感拿揑，以創作人而非歌手的視角重新解構歌曲。

唱第一句歌詞哽咽停錄

「高效完美主義者」的楊丞琳錄製《曖昧2025Version》過程中，意外跟自己「和解」，錄音時刻意打破「完美」，「20年前的我總想着『要唱到100分』，現在我發現，最動人的恰恰是『不完美』的真實」。她錄第一句歌詞時，因哽咽而暫停，「唱到『曖昧讓人受盡委屈』，突然就紅了眼眶」。楊丞琳很快調整狀態，「這首歌不該有『遺憾』的情緒，它該是『釋然』的狀態」。為了讓情感更自然，她最後選擇「一氣呵成」錄製完整句子，非拼接零散的「完美音符」。

結他手出身的陳君豪為《曖昧2025Version》編曲，最初跟楊承琳都背負着怕搞砸經典的壓力，之後楊丞琳的一句話打消了顧慮，「我們不是要和2005年的《曖昧》比較，是要創造屬於2025年的《曖昧》」。楊丞琳建議陳君豪大膽摒棄原版的鋼琴主軸，轉而以結他為基底，用撥弦勾勒出「時光沉澱」的質感，結他的音色更有故事感，像在訴說20年的光陰。

20年後唱不出當年的青澀

楊丞琳聆聽原版音源時感慨，「即便是同一個人唱這首歌，20年前的我，現在不可能再複製了。就算刻意模仿，也唱不出當年的青澀，時間早就幫我『重置』了」。當20年前的青春記憶與20年後的成熟心境在歌聲中相遇，《曖昧2025Version》不單是經典重置，更是一場關於成長、釋然與自我和解的音樂儀式。

相關字詞﹕曖昧 楊丞琳

上 / 下一篇新聞