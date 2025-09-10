鍾嘉欣湊3子女變「大聲公」 讚老公「神隊友」

【明報專訊】鍾嘉欣跟丈夫Jeremy育有3子女，日前接受新城電台節目《可「連」天下父母心》訪問，分享化身「鐵人媽媽」湊3孩日常生活，大讚老公是「神隊友」，放工後會分擔煮飯、洗衣和清潔等家務。她透露跟丈夫共識要培養子女獨立，他們要自己著鞋、收拾書包、清潔午餐盒和洗澡，鍾嘉欣笑說：「我本身好溫柔，做咗阿媽之後，把聲好大聲，隔3間屋都聽到我講嘢。」當3子女太百厭，她會告訴孩子，媽咪會爆血管，「大女Kelly很聽話，很有主見和充滿大家姐風範，二仔Jared是我的『情人』，經常對我說甜言蜜語，但性格固執，兩歲的細女Anika很外向，最野性，社交能力強。3個小朋友會爭吵，甚至打架，我會跟他們講道理，最重要不要打架打到流血」。