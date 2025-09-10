明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

鍾嘉欣湊3子女變「大聲公」 讚老公「神隊友」

【明報專訊】鍾嘉欣跟丈夫Jeremy育有3子女，日前接受新城電台節目《可「連」天下父母心》訪問，分享化身「鐵人媽媽」湊3孩日常生活，大讚老公是「神隊友」，放工後會分擔煮飯、洗衣和清潔等家務。她透露跟丈夫共識要培養子女獨立，他們要自己著鞋、收拾書包、清潔午餐盒和洗澡，鍾嘉欣笑說：「我本身好溫柔，做咗阿媽之後，把聲好大聲，隔3間屋都聽到我講嘢。」當3子女太百厭，她會告訴孩子，媽咪會爆血管，「大女Kelly很聽話，很有主見和充滿大家姐風範，二仔Jared是我的『情人』，經常對我說甜言蜜語，但性格固執，兩歲的細女Anika很外向，最野性，社交能力強。3個小朋友會爭吵，甚至打架，我會跟他們講道理，最重要不要打架打到流血」。

9歲大女Kelly逐漸踏入青春期，鍾嘉欣承認難以接受，「個女𠵱家每日都有變化，表情同回答日日都唔同，愈嚟愈接近冷淡，以前唔會咁，有啲傷心，𠵱家鍾意同朋友玩就唔記得爸爸媽媽」。她又自爆首次來月經趣事，因害怕不敢告訴母親，以為自己有病去拜神，「我唔可以死，仲要陪阿媽，之後媽咪見到垃圾桶，就解釋畀我聽，先知唔係有病，現在身為阿媽知道阿女將來會嚟（月經）都好驚」。

娛樂組

相關字詞﹕鍾嘉欣

上 / 下一篇新聞