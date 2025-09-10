翁靜晶大女羅馬結婚 丈夫何猷彪贈豪華婚禮

女婿是美籍商人

翁靜晶接受《明報》電話訪問，表示5月時跟老公何猷彪、細女劉幸儀，還有劉家良的徒弟Mark到羅馬觀禮，透露大女婿是美國人，家庭背景是商家，女婿也是商業奇才。她稱沒透露大女已婚是尊重對方意願，大家參加婚禮也沒有拍照錄影，因為一對新人是完美主義者，一切留待劉萬儀認為適當時機才跟大家分享喜訊。

翁靜晶表示包了整個Palazzo Brancaccio做婚禮場地，有6隊攝製隊在不同角度拍攝，現場有3隊live band演奏，還有很多表演者，非常熱鬧。這派頭的婚禮跟她平日的節儉作風截然不同，翁靜晶說：「萬儀籌備婚禮一整年，外國人結婚傳統是女家支付婚禮費用，我好窮冇錢㗎，Sean好照顧我的需要，萬儀婚禮花多少錢不要講，但婚禮的規格比何鴻章家族的女兒出嫁有過之而無不及。一對新人也有依中國傳統向我跟Sean斟茶。」

翁靜晶兩女皆讀法律，劉萬儀目前在美國做律師，翁靜晶曾透露劉萬儀在美國為客戶跟銀行打官司，打贏銀行。至於細女劉幸儀2019年跟意大利籍Roberto結婚，婚後育有3孩。

娛樂組