翁靜晶大女羅馬結婚 丈夫何猷彪贈豪華婚禮

【明報專訊】已故功夫電影宗師劉家良與翁靜晶的長女劉萬儀（Jeanne）今年5月在羅馬結婚，前日在社交平台上載多張婚照宣布已為人妻。當中有劉萬儀穿拖尾婚紗，手上戴着心形巨鑽婚戒，跟丈夫深情對望，還有披着頭紗跟老公在草地上親吻放閃。新娘以英文留言，透露今年5月25日在家人好友見證下，與自己的靈魂伴侶結婚，婚禮場地是經典名片《金枝玉葉》（Roman Holiday）的拍攝場地，並將現場佈置成《魔戒》場景。翁靜晶跟現任丈夫何猷彪（Sean）到場觀禮，何猷彪負責豪華婚禮開支，賀繼女劉萬儀結婚。
女婿是美籍商人
翁靜晶接受《明報》電話訪問，表示5月時跟老公何猷彪、細女劉幸儀，還有劉家良的徒弟Mark到羅馬觀禮，透露大女婿是美國人，家庭背景是商家，女婿也是商業奇才。她稱沒透露大女已婚是尊重對方意願，大家參加婚禮也沒有拍照錄影，因為一對新人是完美主義者，一切留待劉萬儀認為適當時機才跟大家分享喜訊。
翁靜晶表示包了整個Palazzo Brancaccio做婚禮場地，有6隊攝製隊在不同角度拍攝，現場有3隊live band演奏，還有很多表演者，非常熱鬧。這派頭的婚禮跟她平日的節儉作風截然不同，翁靜晶說：「萬儀籌備婚禮一整年，外國人結婚傳統是女家支付婚禮費用，我好窮冇錢㗎，Sean好照顧我的需要，萬儀婚禮花多少錢不要講，但婚禮的規格比何鴻章家族的女兒出嫁有過之而無不及。一對新人也有依中國傳統向我跟Sean斟茶。」
翁靜晶兩女皆讀法律，劉萬儀目前在美國做律師，翁靜晶曾透露劉萬儀在美國為客戶跟銀行打官司，打贏銀行。至於細女劉幸儀2019年跟意大利籍Roberto結婚，婚後育有3孩。
娛樂組