目標兩年內開拍 預告不參演 許冠文新戲拒加AI角色 嫌無內涵

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

許冠文自言是真正在獅子山下成長的港人，小時候住鑽石山，家裏沒有水喉，跟弟弟許冠傑、許冠英跑去山溪冲涼，又在山上摘酸棗當口果，正因為曾經窮過，許冠傑所作的歌曲《鬼馬雙星》，歌詞「為兩餐乜都肯制」能引發共鳴，從小已學識捱得、執生，相信現今香港各行各業把握捱得、執生的智慧，一定會過到這關，「做電影行業都要諗計創新，現在網上大把免費影片供應，如何吸引觀眾畀150元入場看電影？除非好到唔睇就會死啦！所以我都度緊呢類劇本。香港係我哋既家，點會話唔掂？唔掂都要搞到掂！」活動司儀鄭丹瑞（阿旦）大讚許冠文口才如昔，撩他上紅館開棟篤笑，他爽快答應約鄭丹瑞一齊做。

生日願望大家支持馬時亨節目

許冠文談到83歲生日沒有大事慶祝，能跟家人吃飯團聚已經很好，養生方法是多睇喜劇、多講笑話，生日願望大家支持馬時亨的節目，又稱節目名看似老土，不過相信現代人運用獅子山精神，定能在艱難時期順利過渡。

問他是否真的開棟篤笑？許冠文笑言只是玩票性質，近期忙於度喜劇劇本，透露已寫好六七成，目標兩年內開拍，「希望部戲能賣座，所以題材相對大路，除了電影《破．地獄》，通常有我這個年紀的角色出現都不會賣座，所以未必參演，希望找年輕演員主演」。問會否運用AI功能代替他演一角？許冠文說：「AI不可以代替真人做演員，好演員不能用AI做到出來，真人擁有的內涵由上帝賦予，只有上帝才做到，除非AI做到上帝的事。」

向海嵐對於AI演員這個話題都存疑問，「用AI演員，真人演員會唔會冇工返？」她笑稱今次參與節目似瞬間轉移，一天內走勻全港九新界分享資訊，遺憾未能參與馬時亨訪問嘉賓的環節，希望有天能挑戰主持訪談節目。向海嵐笑說：「我最想訪問張學友，當年他是我參選港姐的評判之一，做過他MV女主角，讀書時已聽他唱歌，他不斷蛻變，人生經驗值得學習。」

向海嵐稱應屆港姐賽果合理

1998年港姐冠軍向海嵐表示有留意應屆港姐選舉，表示很喜歡最上鏡小姐暨友誼小姐李尹嫣，覺得她未能躋身三甲有點可惜，不過認同冠軍陳詠詩與亞軍施宇琪學歷高及口才好，賽果合理。對於陳詠詩與男友在泳池激吻片段流出，被指是豪放女，向海嵐有不同見解，「我個年代很保守，年代不同了，拍拖其實是私人事，如果當事人遇到真愛，願意跟大家分享開心事，其實沒所謂」。

