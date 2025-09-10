龔嘉欣訪孟加拉難民營遇水浸 聞姊妹逃難經歷感震撼心酸

圍巾做禮物送暖

龔嘉欣表示聽到難民姊妹細訴經歷，非常震撼和心酸，但也要壓住情緒，保持冷靜，「呢對姊妹由第二個地方逃難去到孟加拉，她們選擇深夜起行，但仍不幸被發現，家姐更遭到性侵，妹妹敘述家姐經歷時，竟說家姐算幸運，只被一人性侵，因知道不少女性被多人性侵，更親眼目睹家人當場被殺，住的地方又被燒掉」。因為與受訪者言語不通，龔嘉欣靠身體語言和翻譯傳達心意，她說：「真的很感謝每個受訪者勇敢說出故事，我都帶備了超過兩打圍巾送給他們，小禮物不奢華但夠實用，希望帶點暖意給他們。」

龔嘉欣又稱當地的生活設施簡陋，廁所和淋浴區提供給30家人共用，淋浴間只用布簾遮擋，女生要穿著衣服洗澡，並靠媽媽在布簾外把風，龔嘉欣說：「做慈善最大意義，是幫他們改善基本廁所浴室，讓他們能接受教育。」她稱自己也有得着，難忘到貧民窟附近的學校，遇見天真可愛的小孩，有開心的互動，「見到小孩上學好開心，我問學生們幾多歲，他們也好奇我的年紀，估我18、21、25歲，當我開估是35歲，他們都很驚訝，完全不相信」。小孩不但送擁抱，還主動坐在她的大髀上，龔嘉欣笑言被小孩融化，母性大發。

做慈善擴闊眼界

龔嘉欣今年初憑劇集《企業強人》奪無綫視后，表示暫時未有拍劇安排，現正斟洽拍煮食節目，希望分享減脂餐單外，又可趁現在沒有太多包袱，做慈善擴闊眼界，稍後亦會參加一項教育慈善活動， 她笑說：「我最近再體驗學生生涯，經常開電腦做資料蒐集，了解教育制度。」

記者：鍾一虹