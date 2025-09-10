明報新聞網
娛樂

陳詠詩怕后冠被盜不敢放牀頭 李尹嫣否認叫媽媽刪「民選冠軍」帖文

港姐2025｜李尹嫣回應「民選冠軍」言論 否認叫媽媽刪文

【明報專訊】出爐港姐冠軍陳詠詩、亞軍施宇琪、季軍袁文靜、「最上鏡小姐」及「友誼小姐」李尹嫣昨日獲贊助商頒贈總值逾631萬元獎金及獎品，陳詠詩獨得金鑽后冠及珠寶首飾總值520萬元，笑言原想將價值488萬元的金鑽后冠放在牀頭，但好驚畀人偷，「所以再諗吓先，應該要擺在保險箱」。對於收家鄉信賀摘冠，她表示打算過兩個月回鄉，但未必帶同后冠，「每幾年都會回鄉一次，上次是2019年。（是否覺得奪港姐冠軍是光宗耀祖？）都會覺得，其實新會都是我屋企，好開心可以令更多人認識新會這個地方」。

施宇琪爆前業主是獲獎港姐

施宇琪表示會將后冠放家中保險箱，稱近日才知道所住的地方曾是獲獎港姐的居所，「對方是前業主，只在電視熒幕見過，當然不可以講是誰，但覺得間屋幾旺港姐」。

袁文靜稱會把后冠放在枱面日日看着，提醒自己要加油學廣東話，表示早前有4日假期，趁機飛到日本探望親人及朋友，透露3個月前曾為參選到神社參拜，原本也不相信，怎料真的得獎。

李尹嫣的母親疑似戥女兒失落三甲不值，早前在社交平台發文力撐女兒是「民選冠軍」，遭網民留言批評急刪文。李尹嫣否認叫母親刪文，「是媽媽認為語句未能表達到真正意思，是她決定刪文，我不認為媽媽被網民鬧，只是各自發表自己的意見。（覺得媽媽用詞是否恰當？）撇除標題，我覺得她所寫的內容都是想多謝支持我的人，亦都感恩我得到兩個獎，媽媽完全沒有感到不值，見我得到最上鏡小姐還很驚喜」。

倪樂琳卸任火速入劇組

同場有去屆港姐冠軍倪樂琳，稱卸任後擔心收入，對前景有點迷惘，但幸運地已立即獲公司安排工作，「我將會入劇組，在新劇《飛常日誌2》飾演地勤，是劉穎鏇下屬。我曾夢想演空姐、ICAC及律師，想不到演到接近的角色，十分開心」。她認為選擇有挑戰和多變化的工作，就要接受收入不穩定，「我知道公務員收入穩定，但我不適合，有得必有失。」

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

相關字詞﹕袁文靜 倪樂琳 李尹嫣 施宇琪 陳詠詩 香港小姐

