「吸金王」譚輝智無懼被後浪捲走 稱自尊心強從不靠父蔭 樂觀面對壓力

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

譚輝智表示工作及家庭的壓力是每個男人都要面對。哪種壓力比較大？他說：「差不多！其實兩方面都有關連，家庭壓力長期都會有，會擔心小朋友的將來，想給予最好的，望有多些時間教育他們，但要工作順利才能做到，幸好太太沒給我壓力。」他稱入行後受關注感到不習慣，工作壓力自然亦會更大，「好多時會覺得自己做得不夠好，經常自責，所以要保持良好心態，因以前長期心情飄忽，入行後即使有時狀態不好，也不可以展露出來，加上對前路亦有壓力」。

「要人幫即代表自己廢」

譚輝智家底豐厚又是馬主，理應沒什麼生活壓力。他認為反而壓力更大，因從來不靠父蔭，「家人更加推動我要靠自己，屋企環境好，外間總覺得家人幫我是必然，我做少少嘢都會有很多人幫忙，就變成壓力更大，雖然是靠自己努力得到，但別人一句說話就否定我的努力。身為父母亦不可能因兒子想入行唱歌，就會給予所有資源，我也不會這樣教兒子！其實家人只要支持我喜歡做的事，已經是很大幫助。」他稱如家人全力幫忙，反而會傷害其自尊心，「要人幫即代表自己廢，我自尊心好強，就算家人開聲要幫也不會同意，如要人幫忙，永遠也不知道自己的能力去到哪裏」。被指有錢不用做？他一笑置之，「如果真的是這樣，我就不會出來工作，其實每個人最終都是靠自己」。

愛搞笑想演廢青角色

入行後一帆風順，譚輝智稱不太在意有多少人鍾意自己，「對自己有交代已感覺好滿足，我的目標很簡單，也不是很宏大，就是想有多些自己的作品，以及接觸多些不同範疇」。談到參演《愛．回家之開心速遞》，他稱之前也不知自己對拍劇有興趣，「最初一定是不停講不好意思，因為經常NG，很大壓力，現在習慣了，雖稱不上好好，但起碼演得到。丹爺（劉丹）沒鬧我，十分體諒，因知道我是什麼斤両，在他身上學到很多」。他最想演劇中周嘉洛的「廢青」角色，「我的性格似足他所演的角色，所以應該演到，我確實鍾意搞笑」。

成拉姑「麻將腳」

參賽時獲狄波拉（拉姑）公開點名支持，譚輝智表示跟拉姑已成為朋友，經常見面及拜訪家中，變了「麻將腳」。可有提議跟她的兒子謝霆鋒合作？「合照就有！已經好好，霆鋒真人好靚仔，拉姑有為我介紹，至於合作，就不要打搞對方了，霆鋒都好忙」。他稱跟霆鋒在首映禮見面時亦有機會一睹偶像張學友風采，「所有人都想跟學友合作，我覺得見過面已經好好，不敢奢望合作，如有機會握手影相已經很滿足，首映禮當晚因太多人，我只敢遠觀學友，不敢行近」。

不擔心工作被搶走

譚輝智身為《中年好聲音2》亞軍，可有壓力被後浪捲走？他說：「不可以說壓力，節目成功對我們是好事，也不會擔心工作被搶走，這是必經階段，沒可能什麼也給我做，這樣不合邏輯，以前也有《新秀》，一定是新鮮出爐的得獎者話題最多，是正常事，所以不會有壓力，屬意料之內，最重要自己心態正面，就不會想太多。」可擔心「吸金王」地位被取代？他笑說：「首先我不是『吸金王』，亦不會年年都有太多工作，因為明年會有明年的人出來吸金，反而是好事。其實我不擔心，也不怕影響收入，不會經常向金錢方面去想，要看自己想做些什麼，是否值得去做，除非什麼工作也沒有，這樣就真的有影響，但公司會繼續給我工作，不會停，我亦會繼續努力。」

