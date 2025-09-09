明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【開箱】《暴君的廚師》 潤娥穿越古代 美食俘虜李彩玟

【明報專訊】《歡迎來到王之國》潤娥與《名校的階梯》李彩玟合演韓國有線頻道tvN新劇《暴君的廚師》，由擅拍奇幻愛情題材的《來自星星的你》張太侑執導，改編自韓國網絡小說《作為燕山君的廚師生存下來》，故事集合穿越、美食、愛情及宮鬥等不同元素，8月23日開播至今叫好更叫座，收視由首集4.6%升至截稿前第6集的12.7%，成績理想，香港觀眾可以透過影視串流平台Netflix收看。

故事角色設定似《哲仁王后》

《暴君的廚師》講述米芝蓮3星主廚延志永（潤娥飾）在日全蝕當天意外翻開古籍《望雲錄》而被神秘力量牽引，穿越到500年前的朝鮮時代，並跟韓國史上惡名昭彰的「燕熙君」李獻（李彩玟飾）發展一段奇幻愛情故事。原著影射朝鮮第10代君主「燕山君」，性格殘暴荒淫，為鎮壓朝臣濫施酷刑，甚至把成均館改建為妓院，終被群臣廢黜而流放，病死於荒島。

《暴君的廚師》由延志永在巴黎勝出烹飪比賽登機返回韓國途中，意外穿越古代揭開序幕，她在森林偶遇到此打獵的李獻，誤以為對方是拍攝古裝片的臨時演員；李獻則被她的奇裝異服及防狼電槍嚇倒，怒斥她是「鬼女」，二人吵鬧期間，殺手射出暗箭，李獻遇刺受傷，與志永一起墮崖，她只受輕傷，並以隨身藥物為對方止血。

志永還未弄清現實，即遇上她在朝鮮時代的第一名朋友：因逃避「採紅」而躲在荒山野嶺的徐長今（尹瑞娥飾），跟經典韓劇《大長今》女主角撞名，而她的夢想是成為最高尚宮，不難估計她的廚藝，日後將師承志永。所謂「採紅」，是指李獻派人強搶民女以供淫慾的暴政，志永與長今被捕後押返宮中，才意識到自己真的穿越古代，現年27歲的她因年長而落選，改為到膳房，為「採紅使」任氏父子下廚，任頌載（吳義植飾）不單是朝鮮奸臣，更是李獻姊夫兼好友，他倆分別嘗過志永廚藝都驚為天人，李獻更懶理群臣反對，破例封她為待令熟手（御廚）。

李獻後宮姜漠珠（姜漢娜飾）驚聞「鬼女」入宮，因而妒火中燒，教唆李獻祖母「仁柱大王大妃」舉辦一場烹飪比賽，藉以剷除眼中釘，結果志永憑出色廚藝與心思細密而逃過一劫。李獻對她另眼相看，第4集更有咀嘴戲，大幅超前「第8集必吻」的韓劇定律，其後兩集更有身體接觸的曖昧場面，兩人感情迅速升溫。

《暴君的廚師》由故事背景、人物設定到劇情鋪排，都令人聯想起同類劇集《哲仁王后》，兩者均屬tvN周末劇，女主角也是穿越到朝鮮時代的名廚，受到殿下寵愛，並捲入宮廷鬥爭；男主角則偽裝殘暴或懦弱，背後同樣隱藏不可告人原因。類似「套路」在韓劇司空見慣，仍能吸引大批觀眾捧場，收視節節上升，劇本固然重要，演員更是關鍵。

大量朝鮮歷史 海外觀衆難投入

女團少女時代出身的潤娥，演出劇集《律戰江湖》及《歡迎來到王之國》收視報捷，主演電影《秘密任務》系列和《EXIT：極限逃生》更加叫座，如今新劇角色討好，她演來亦生鬼，加上導演採用類似《死侍》的「打開第四面牆」方式，讓志永透過屏幕跟觀眾直接對話，令到角色更具漫畫感，第1集她面對鏡頭說：「我怎麼會來到這裏呢？唉！」然後開始倒敘劇情，便是其中一例。

《暴君的廚師》內容涉及大量朝鮮歷史，例如李獻以「採紅」為由帶走京畿觀察使的孫女美香，志永隨即意識到她將成為禍國根源。對於韓國觀眾來說，或許覺得趣味盎然，但對不諳韓史的海外觀眾卻難以投入。另外，此劇亦刻意為燕熙君「洗底」，把施行暴政描寫成他為調查母后延氏被廢的真相，並向仁柱大王大妃（徐梨淑飾）復仇的手段，未知當地歷史學家看罷有何感想？

《暴君的廚師》叫好叫座，其實由籌備到開播一波三折，新劇原定由《黑暗榮耀》男星朴成勳擔正，卻因他錯手把日本AV版《魷魚遊戲》封面轉載到社交媒體，遭網民狠批並要求他辭演。劇組宣布易角後，又因首集出現中文錯字「太平聖大」貽笑大方，其後在Netflix播出已改正為「太平聖代」，反映劇組製作粗疏，必須檢討防止再犯。

相關字詞﹕李彩玟 潤娥 暴君的廚師 開箱

上 / 下一篇新聞