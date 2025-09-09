【開箱】《暴君的廚師》 潤娥穿越古代 美食俘虜李彩玟

故事角色設定似《哲仁王后》

《暴君的廚師》講述米芝蓮3星主廚延志永（潤娥飾）在日全蝕當天意外翻開古籍《望雲錄》而被神秘力量牽引，穿越到500年前的朝鮮時代，並跟韓國史上惡名昭彰的「燕熙君」李獻（李彩玟飾）發展一段奇幻愛情故事。原著影射朝鮮第10代君主「燕山君」，性格殘暴荒淫，為鎮壓朝臣濫施酷刑，甚至把成均館改建為妓院，終被群臣廢黜而流放，病死於荒島。

《暴君的廚師》由延志永在巴黎勝出烹飪比賽登機返回韓國途中，意外穿越古代揭開序幕，她在森林偶遇到此打獵的李獻，誤以為對方是拍攝古裝片的臨時演員；李獻則被她的奇裝異服及防狼電槍嚇倒，怒斥她是「鬼女」，二人吵鬧期間，殺手射出暗箭，李獻遇刺受傷，與志永一起墮崖，她只受輕傷，並以隨身藥物為對方止血。

志永還未弄清現實，即遇上她在朝鮮時代的第一名朋友：因逃避「採紅」而躲在荒山野嶺的徐長今（尹瑞娥飾），跟經典韓劇《大長今》女主角撞名，而她的夢想是成為最高尚宮，不難估計她的廚藝，日後將師承志永。所謂「採紅」，是指李獻派人強搶民女以供淫慾的暴政，志永與長今被捕後押返宮中，才意識到自己真的穿越古代，現年27歲的她因年長而落選，改為到膳房，為「採紅使」任氏父子下廚，任頌載（吳義植飾）不單是朝鮮奸臣，更是李獻姊夫兼好友，他倆分別嘗過志永廚藝都驚為天人，李獻更懶理群臣反對，破例封她為待令熟手（御廚）。

李獻後宮姜漠珠（姜漢娜飾）驚聞「鬼女」入宮，因而妒火中燒，教唆李獻祖母「仁柱大王大妃」舉辦一場烹飪比賽，藉以剷除眼中釘，結果志永憑出色廚藝與心思細密而逃過一劫。李獻對她另眼相看，第4集更有咀嘴戲，大幅超前「第8集必吻」的韓劇定律，其後兩集更有身體接觸的曖昧場面，兩人感情迅速升溫。

《暴君的廚師》由故事背景、人物設定到劇情鋪排，都令人聯想起同類劇集《哲仁王后》，兩者均屬tvN周末劇，女主角也是穿越到朝鮮時代的名廚，受到殿下寵愛，並捲入宮廷鬥爭；男主角則偽裝殘暴或懦弱，背後同樣隱藏不可告人原因。類似「套路」在韓劇司空見慣，仍能吸引大批觀眾捧場，收視節節上升，劇本固然重要，演員更是關鍵。

大量朝鮮歷史 海外觀衆難投入

女團少女時代出身的潤娥，演出劇集《律戰江湖》及《歡迎來到王之國》收視報捷，主演電影《秘密任務》系列和《EXIT：極限逃生》更加叫座，如今新劇角色討好，她演來亦生鬼，加上導演採用類似《死侍》的「打開第四面牆」方式，讓志永透過屏幕跟觀眾直接對話，令到角色更具漫畫感，第1集她面對鏡頭說：「我怎麼會來到這裏呢？唉！」然後開始倒敘劇情，便是其中一例。

《暴君的廚師》內容涉及大量朝鮮歷史，例如李獻以「採紅」為由帶走京畿觀察使的孫女美香，志永隨即意識到她將成為禍國根源。對於韓國觀眾來說，或許覺得趣味盎然，但對不諳韓史的海外觀眾卻難以投入。另外，此劇亦刻意為燕熙君「洗底」，把施行暴政描寫成他為調查母后延氏被廢的真相，並向仁柱大王大妃（徐梨淑飾）復仇的手段，未知當地歷史學家看罷有何感想？

《暴君的廚師》叫好叫座，其實由籌備到開播一波三折，新劇原定由《黑暗榮耀》男星朴成勳擔正，卻因他錯手把日本AV版《魷魚遊戲》封面轉載到社交媒體，遭網民狠批並要求他辭演。劇組宣布易角後，又因首集出現中文錯字「太平聖大」貽笑大方，其後在Netflix播出已改正為「太平聖代」，反映劇組製作粗疏，必須檢討防止再犯。