娛樂

武田鐵矢相隔34年演《101次求婚》續集

【明報專訊】淺野溫子與武田鐵矢合演富士電視台「月9」劇《101次求婚》，1991年播出，結局收視36.7%，二人組合Chage & Aska所唱的主題曲《Say Yes》亦連續13周登上日本Oricon流行榜冠軍，單曲銷售超過280萬張，成為日劇經典，就連內地及韓國亦先後改編拍成劇集和電影。相隔34年，富士台昨宣布開拍續集《102次求婚》，主角改由搞笑組合「霜降明星」成員晟也、《極惡女王》唐田英里佳及《東京愛的故事2020》伊藤健太郎主演，武田鐵矢再次飾演星野達郎，身分變成唐田父親，見證她跟失戀99次「獨男」空野太郎（晟也飾）的愛情故事。

《102次求婚》故事延續上季結局，講述星野達郎與矢吹薰（淺野溫子飾）婚後育有一名女兒星野光（唐田英里佳飾），轉眼已30歲，繼承其母的漂亮外表和音樂天賦，原本跟富二代大月音（伊藤健太郎飾）拍拖，空野太郎卻對她一見鍾情，這段感情微妙的三角關係如何收科？新劇共分12集，製作及播出日期未定。

唐田英里佳2020年與《睡著吻別醒來抱擁》已婚拍檔東出昌大鬧不倫戀，前者停工自肅，近年復出接拍電影《夢遊納米比亞沙漠》及Netflix日劇《極惡女王》和《玻璃之心》，人氣止跌回升；巧合的是，伊藤健太郎2020年亦因撞車後肇事逃逸被捕，形象一度崩壞，仍能復出幕前，粉絲期望他好好珍惜機會。

相關字詞﹕東出昌大 淺野溫子 伊藤健太郎 唐田英里佳 晟也 霜降明星 101次求婚 武田鐵矢

