武田鐵矢相隔34年演《101次求婚》續集

《102次求婚》故事延續上季結局，講述星野達郎與矢吹薰（淺野溫子飾）婚後育有一名女兒星野光（唐田英里佳飾），轉眼已30歲，繼承其母的漂亮外表和音樂天賦，原本跟富二代大月音（伊藤健太郎飾）拍拖，空野太郎卻對她一見鍾情，這段感情微妙的三角關係如何收科？新劇共分12集，製作及播出日期未定。

唐田英里佳2020年與《睡著吻別醒來抱擁》已婚拍檔東出昌大鬧不倫戀，前者停工自肅，近年復出接拍電影《夢遊納米比亞沙漠》及Netflix日劇《極惡女王》和《玻璃之心》，人氣止跌回升；巧合的是，伊藤健太郎2020年亦因撞車後肇事逃逸被捕，形象一度崩壞，仍能復出幕前，粉絲期望他好好珍惜機會。