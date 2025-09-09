Gaga獲4獎大捷早退趕開騷 Blackpink膺最佳組合 Rose奪VMA年度歌曲 韓歌手第一人

正舉行巡迴演唱會的Lady Gaga，日前以「聲帶極疲勞」為由取消了邁阿密演出；她在頒獎禮開始不久露面，從搖滾歌手Lenny Kravitz手上接過獎項，稱不能久留，還要趕回市中心的麥迪遜廣場花園體育館開騷。Gaga全晚共贏得4獎，除了年度歌手之外，還拿下最佳合唱、最佳導演及最佳美術指導。她雖然提早離場，頒獎禮後段透過連線直播她在麥迪遜廣場花園的演出，獻唱《Abracadabra》及有份客串劇集《星期三》第2季的歌曲《The Dead Dance》。

Lisa贏隊友 三奪最佳Kpop

Blackpink成員Rose與Bruno Mars合唱的「洗腦歌」《APT.》去年熱爆全球，前晚捧走年度歌曲獎，後者未有出席，讓成為首名韓國歌手贏得該獎的Rose獨霸舞台，拿出多張紙讀出感受及長長的致謝名單，包括Bruno Mars、音樂人兼師父Teddy、自己的團隊、父母及Blackpink隊友等，「我還要多謝自己不放棄，即使面對最艱難的時刻」，稱大家喜歡《APT.》對她來說意義重大。

Blackpink的4名成員各有單曲入圍最佳Kpop，Rose的《APT.》卻不敵隊友Lisa，後者與Doja Cat及Raye合唱的《Born Again》拿下最佳Kpop。Lisa未有到場，但預錄了片段致謝。Lisa不但蟬聯此獎，加上2022年的《Lalisa》，已是第三度贏得最佳Kpop，並平了防彈少年團（BTS）的紀錄。Blackpink亦擊敗韓團aespa、SEVENTEEN、Stray Kids及搖滾樂隊Coldplay、Imagine Dragons等衆多對手，拿下最佳組合。為人氣動畫電影《Kpop獵魔女團》女團Huntr/x代唱的Ejae、Audrey Nuna及Rei Ami擔任頒獎嘉賓，透露剛從多倫多來到紐約，Ejae笑言過去數月她們經歷瘋狂、美好及難以置信的旅程，剛過去的周末3人於多倫多影展出席有關電影的唱K活動。

亞莉安娜與Sabrina Carpenter僅次於Lady Gaga，各奪3獎，亞莉安娜更憑《Brighter Days Ahead》奪得被視為大獎的年度MV及最佳流行曲和最佳長篇MV。她稱得獎歌曲是有關努力療癒各種創傷，在生活中創造安全感，「這是漫長過程，也需要每天練習。如果你正在經歷這段旅程，請繼續前行，我保證前方會有更光明的日子」。Sabrina則贏得最佳流行曲歌手、最佳專輯及最佳視覺效果，她獻唱歌曲《Tears》時聯同一班變裝王后演出，拿起標語支持保護跨性別者的權利。

另一方面，樂壇天后瑪麗嘉兒（Mariah Carey）獲頒先鋒獎，並憑《Type Dangerous》首次拿下最佳R&B歌曲；Ricky Martin則獲頒首個拉丁偶像獎。今年7月逝世的重金屬歌手Ozzy Osbourne，亦有由Steven Tyler、Joe Perry及Yungblud等演出的致敬環節。